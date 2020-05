Kering : profite d'un rebond, un analyste passe à l'achat

05/05/2020 | 16:11

Le titre est en hausse de près de 1% après le relèvement de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses relève sa recommandation sur la valeur à surperformance (contre neutre) et relève également son objectif de cours à 530 E (au lieu de 490 E).



' Nous pensons que l'écart de valorisation du titre par rapport aux actions du secteur n'est plus justifié étant donné le profil de risque similaire à certains des noms de luxe les plus défensifs et la faible probabilité de fusions et acquisitions à court terme ' indique le bureau d'analyses.



' Après avoir publié de nouvelles prévisions après les ventes du premier trimestre, nous apportons des modifications mineures à nos projections. Nous modélisons une baisse de 16% du chiffre d'affaires organique sur l'exercice 2020e et de 3,3 milliards d'euros du résultat opérationnel ' rajoute Crédit Suisse.



' On note les incertitudes sur la reprise de la demande de luxe. Pourtant, nous pensons que Kering est mieux positionné que la plupart de ses pairs dans ce cycle baissier actuel '.



