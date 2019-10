Kering rebondit en Bourse, la croissance de Gucci au 3e trimestre rassure

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Kering gagne 9,2%, signant la plus forte hausse du CAC 40 vendredi, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre notamment pour sa marque phare Gucci.

Gucci "montre des premiers signes de stabilisation", soulignent les analystes d'UBS, alors que la croissance organique de la marque italienne s'est établie à 10,7% au troisième trimestre contre 12,7% au deuxième.

Les ventes de Gucci ont fortement progressé en Asie-Pacifique (+17,9% en données comparables) et en Europe de l'Ouest (+11,9%), en dépit de bases de comparaison élevée. Seule l'Amérique du Nord a fait défaut, avec une baisse de 2%, en ligne avec la tendance du deuxième trimestre, mais la direction de Kering a fait état d'une croissance séquentielle auprès de la clientèle américaine au niveau mondial, ajoute UBS.

Le chiffre d'affaires de la marque italienne s'est établi à 2,37 milliards d'euros au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur un montant de 2,33 milliards d'euros.

"Gucci est évidemment le moteur le plus important des chiffres et du sentiment du marché et la croissance du troisième trimestre est probablement suffisante, à notre avis, pour rassurer les investisseurs sur la capacité de l'entreprise à un "atterrissage en douceur", commentent les analystes de Deutsche Bank.

"Avec la stabilisation de la tendance des ventes de Gucci, nous pensons que le marché va se recentrer sur le potentiel de hausse des marges", estime pour sa part Citi.

Parmi les autres motifs de satisfaction du trimestre écoulé, Bottega Veneta, auquel le groupe cherche depuis deux ans à apporter un nouveau souffle, a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,9% en données comparables, à 284,3 millions d'euros, tiré par l'Europe et l'Amérique du Nord. "Les collections de Daniel Lee ont rencontré un accueil exceptionnel tant de la part des clients historiques que des nouveaux clients", a commenté Kering.

Yves Saint Laurent, la deuxième division en termes de chiffre d'affaires, a vu sa croissance organique ralentir, à 10,8% après 16,6% sur l'ensemble du premier semestre, pénalisé par les perturbations engendrées par la crise à Hong Kong.

