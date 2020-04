Kering : réduit son dividende de 30% après un recul des ventes de 15,4% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de 15,4% au premier trimestre, et a annoncé une réduction de 30% de son dividende au titre de l'exercice écoulé afin de tenir compte de l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses résultats.

Le chiffre d'affaires du groupe au cours du trimestre clos fin mars est ressorti à 3,20 millliards d'euros, en recul de 15,4% en données publiées. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires s'inscrit en baisse de 16,4%.

Selon un consensus établi par Factset, les analsytes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,26 milliards d'euros pour la période. Kering avait indiqué le 20 mars qu'il tablait sur un recul de 13 à 14% de ses ventes en données comparables.

Le mois de mars a été "très affecté par la forte dégradation de la situation du fait des fermetures graduelles de boutiques en Europe et aux États-Unis, de l'interruption des flux touristiques et de la mise à l'arrêt partiel de notre appareil productif et logistique en fin de période", a précisé le groupe dans un communiqué.

Gucci, la marque phare du groupe, a été la plus affectée par l'épédémie au cours du trimestre écoulé, du fait notamment de sa forte exposition à la Chine. Ses ventes se sont contractées de 23,2% en données comparables, à 1,80 milliard d'euros. Les ventes d'Yves Saint Laurent ont reculé de 13,8%, à 434,6 millions d'euros, et celles de Bottega Veneta ont augmenté de 8,5%, à 273,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des "autres maisons" a reculé de 5,4%, à 553,3 millions d'euros.

Depuis début avril, les tendances en Chine continentale sont redevenues positives pour la très grande majorité des marques du groupe, a précisé le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix, lors d'une conférence téléphonique. Toutefois il est trop tôt pour connaître le rythme de la reprise sur ce marché. Sur les autres marchés, Kering n'anticipe pas de rebond de ses ventes avant juin-juillet, a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le conseil d'administration de Kering a décidé de réviser le montant du dividende en numéraire à distribuer au titre de l'exercice écoulé, à 8 euros par action, soit une baisse de 30% par rapport au montant initialement proposé.

Un acompte de 3,50 euros par action ayant été payé le 16 janvier 2020, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale, le solde du dividende en numéraire, soit 4,50 euros par action, sera détaché le 23 juin 2020 et mis en paiement le 25 juin 2020 sur les positions arrêtées le 24 juin 2020 au soir.

Kering a par ailleurs fixé la date de son assemblée générale le 16 juin et précisé qu'elle se tiendrait à huis clos.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

