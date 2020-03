Kering : un analyste abaisse son opinion

09/03/2020 | 17:12

Invest Securities indique ce matin que la crise du Covid-19 et son effet domino deviennent un challenge redoutable.



' Kering en est naturellement affecté par son exposition en Chine, mais aussi par une présence forte en Europe dans les 2 pays portant le risque épidémiologique le plus grave, avec une présence très active en France comme en Italie sur les marchés de flux touristiques ' indique Invest Securities.



' Gucci et BV ont de plus toute leur production basée en Italie, à Florence pour le premier, en Vénétie pour le second, ce qui est de nature à perturber le fonctionnement de la chaîne de valeur ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nos prévisions sont une nouvelle fois abaissées, mais le momentum en est toujours baissier '.



Invest Securities abaisse donc sa recommandation à Neutre (contre Achat) et son objectif de cours à 540 E (contre 618 E).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.