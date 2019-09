Kering : va encore renforcer sa dimension 'luxe'

25/09/2019 | 15:53

Kering va de nouveau renforcer sa dimension de 'pure player' du secteur du luxe en réduisant encore - et à terme - son exposition au 'streetwear'. Après avoir bouclé la cession la marque Volcom en avril dernier, la maison mère de Gucci se prépare à réduire de nouveau sa participation au capital de Puma.



En effet, le groupe a annoncé ce matin l'émission, auprès d'investisseurs institutionnels, de 500 millions d'euros d'obligations qui seront remboursables en actions Puma.



Le moment paraît bien choisi puisque l'action Puma, toujours dans la zone des 70 euros actuellement outre-Rhin, a pris près de 60% en un an et vient de marquer des sommets historiques.



A propos, où en est Kering, qui a déjà sensiblement abaissé une participation qui fut très majoritaire au capital de l'équipementier sportif allemand ? Selon le rapport financier semestriel, le groupe français détenait 15,85% de Puma en date du 30 juin. Participation qui, au cours d'alors 59 euros, était valorisée un peu plus d'un milliard d'euros.



Et après cette émission obligataire ? 'Au regard des caractéristiques proposées (zéro coupon, maturité 2022, prime de conversion de + 30% à + 35%), l'opération pourrait permettre à Kering de réduire d'un quart sa participation dans Puma', calculent ce matin les analystes d'Invest Securities.



De quoi renforcer un peu plus le côté 'luxe' de Kering. On notera au passage qu'au titre de 2020, l'action Puma présente un PER élevé de 32 fois, alors que celui de Kering est inférieur à 16 fois, ratio plutôt bas pour le secteur du luxe.



S'il est difficile de mettre en regard le PER de Kering avec celui, hors norme, de Hermès International (près de 39 fois), la comparaison aurait davantage de sens avec des titres comme LVMH, Moncler et Richemont, dont les ratios s'étagent entre 20 et 22,5 fois.



EG



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.