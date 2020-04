Kering : va faire un don de 1 M$ à la CDC Foundation

07/04/2020 | 16:47

Kering annonce un partenariat avec la CDC Foundation afin de fournir des équipements de protection individuelle et d'autres fournitures indispensables au personnel soignant du continent américain.



Kering et ses Maisons (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear) feront collectivement don de 1 million de dollars à la CDC Foundation.



' Ce don permettra de soutenir les efforts courageux des professionnels de santé en première ligne, à la fois aux États-Unis, en particulier dans les États les plus fortement touchés tels que New York, le New Jersey, la Californie et la Floride, et dans certaines régions d'Amérique latine ' indique le groupe.



