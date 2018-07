Kering : voit ses résultats bondir au premier semestre grâce à Gucci

(Actualisation: précisions sur la marge opérationnelle de Gucci)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--En dépit d'un "environnement incertain" et de bases de comparaison "exigeantes", le groupe de luxe Kering (KER.FR) a annoncé jeudi qu'il comptait à nouveau faire progresser ses performances opérationnelles et financières en 2018, après avoir dégagé un résultat net en hausse de 186% au premier semestre, grâce aux performances de Gucci et d'Yves Saint Laurent.

Le résultat net part du groupe s'est inscrit à 2,36 milliards d'euros, contre 825,8 millions d'euros au premier semestre 2017.

Son résultat opérationnel courant a pour sa part progressé de 53,1% à un niveau record de 1,77 milliard d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 26,8%, à 6,43 milliards d'euros. A données comparables, l'activité a progressé de 33,9%.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,23 milliard d'euros, sur un résultat opérationnel courant de 1,73 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires de 7,08 milliards d'euros au premier semestre.

Au premier semestre, Gucci a enregistré une croissance de 36% de son chiffre d'affaires (+44,1% à périmètre et taux de change comparables), profitant du dynamisme de ses ventes "dans toutes les zones géographiques et toutes les principales catégories de produits".

La marge opérationnelle courante de la marque s'est inscrite à 38,2%, en hausse de 620 points de base, atteignant un niveau historique. Lors de sa journée investisseurs, début juin, Gucci avait annoncé viser une marge de 40% à moyen terme.

Au premier semestre, Yves Saint Laurent a pour sa part connu une croissance de son activité de 13,7% (+19,7% en variation comparable), la maison s'étant particulièrement distinguée en Amérique du Nord, au Japon et dans la maroquinerie.

Bottega Veneta a en revanche accusé un repli de 6,5% de ses revenus (-0,9% en comparable), en raison notamment du ralentissement des flux touristiques en Europe de l'Ouest. A la mi-juin, Kering a annoncé la nomination du britannique Daniel Lee au poste de directeur de la création du maroquinier italien à compter du 1er juillet.

Au deuxième trimestre 2018, le chiffre d'affaires total des Maisons du groupe a crû de 31,3% en comparable, avec une croissance à deux chiffres des ventes en propre sur toutes les zones géographiques.

Au cours du premier semestre, Kering s'est distancié de Puma, en distribuant environ 70% de son capital, afin de se recentrer sur le luxe. Le solde, soit 15,7% du capital de l'équipementier sportif, est mis en équivalence depuis la mi-mai, avait alors précisé Kering en s'engageant à conserver ses titres pendant six mois.

"Grâce à son modèle de développement, Kering visera à améliorer à nouveau sa performance opérationnelle, maintenir une génération de cash-flow élevée et faire progresser la rentabilité de ses capitaux employés", a souligné le groupe dans un communiqué.

