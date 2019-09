L'horloger Ulysse Nardin ouvre une boutique à Genève

Zurich (awp) - L'horloger Ulysse Nardin a ouvert une nouvelle boutique à Genève. Cette nouvelle enseigne se veut l'un des magasins phare de la marque qui vend ses garde-temps principalement via des détaillants, annonce jeudi la filiale du groupe de luxe français Kering.

Avec celle de Moscou et de Shanghai, la nouvelle boutique dans la cité de Calvin est la plus importante de l'horloger à cette date, souligne le communiqué.

"Notre nouveau concept retail est plus jeune et dynamique que le précédent et répond à une stratégie de rajeunissement de la marque déjà amorcée depuis presque deux ans", a expliqué la directrice marketing, Françoise Bezzola tout en rappelant que 95% des recettes de la marque sont générées via son réseau de détaillants.

En dehors de Genève, Ulysse Nardin compte seulement quelques boutiques dans le monde: à Dubaï, Shanghai, Beijing et Moscou, met en exergue l'entreprise.

La maison, basée au Locle et La Chaux-de-Fonds, est dirigée depuis deux ans par Patrick Pruniaux, un ancien d'Apple, et compte environ 400 collaborateurs.

Fondée au Locle en 1846 et relancée en 1983, Ulysse Nardin a été rachetée par le groupe Kering en 2014.

