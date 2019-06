LVMH : Jefferies relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé son objectif de cours sur LVMH de 370 à 400 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Le broker se concentre sur Louis Vuitton et plus spécialement sur Dior, le segment du luxe "accessible" étant le moteur de la valorisation du titre. Les perspectives restent solides et le récent "track record" est très robuste, souligne le bureau d'études. Pour autant, le secteur a grimpé à des niveaux record et dans ce cadre, le potentiel de hausse est limité avec une croissance du risque de volatilité.