Malgré une "amélioration" en Chine, Kering reste prudent sur la reprise

Paris (awp/afp) - S'il est "confiant" dans sa résilience, Kering reste prudent sur le calendrier et les formes que prendront la reprise post-coronavirus, malgré une "amélioration graduelle" en Chine pour les marques du groupe de luxe.

Kering -qui détient Gucci, Saint Laurent, Balenciaga ou Bottega Veneta- a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros au premier trimestre, soit une baisse de 15,4% en données publiées et de 16,4% en organique.

Ce repli des ventes est un peu plus marqué que ce qu'avait anticipé le groupe.

Le mois de mars a notamment été "très affecté par la forte dégradation de la situation du fait des fermetures graduelles de boutiques en Europe et aux États-Unis, de l'interruption des flux touristiques et de la mise à l'arrêt partiel de notre appareil productif et logistique en fin de période", commente Kering dans son communiqué.

A elle seule, sa marque-phare Gucci voit son chiffre d'affaires trimestriel plonger de 22,4% - tout en restant un énorme contributeur pour le groupe, avec 1,8 milliard d'euros de ventes sur la période.

Kering ne donne aucune perspective pour la suite: "il est extrêmement difficile de faire des prévisions dans un contexte où le rythme et les modalités de réouverture des magasins, par région, ne sont pas clairement définies", a souligné le directeur financier Jean-Marc Duplaix, lors d'une conférence téléphonique.

"La forme de la reprise est extrêmement difficile à anticiper. Quand on a les USA, l'Europe et la quasi-intégralité du Japon qui sont fermés et rouvriront progressivement tout au long du mois de mai, on se doute bien que, globalement, le deuxième trimestre ne sera pas du tout un trimestre de reprise".

Selon le directeur financier, "si reprise il y a, elle commencera à se matérialiser uniquement à partir de juin, juillet".

"Signaux encourageants en Chine"

Jean-Marc Duplaix met toutefois en avant une "amélioration graduelle et régulière" en Chine continentale, marché crucial, où les magasins du groupe ont commencé à rouvrir en mars après un long confinement. "Depuis début avril, on retrouve des tendances positives pour la très grande majorité de nos marques".

"Mais il y a encore des mesures extrêmement protectrices dans certaines villes comme Pékin. On ne peut pas en tirer de conclusion sur le rythme et la forme de reprise en Chine, mais les signaux sont très bien orientés et encourageants", a détaillé M. Duplaix.

Rival de Kering, le géant du luxe LVMH avait lui fait état la semaine dernière d'une "amélioration significative de la situation" en Chine, avec notamment "une croissance d'environ 50%" pour la marque Louis Vuitton et d'un "appétit des Chinois après deux mois de confinement".

Kering a réalisé 34% de ses ventes l'an dernier en Asie Pacifique (hors Japon), contre 33% en Europe de l'ouest et 19% en Amérique du nord.

"Nous faisons tout pour assurer au mieux la continuité de nos activités et pour en préparer le redémarrage", a souligné le PDG François-Henri Pinault, cité dans le communiqué.

Des plans de continuité d'activité sont ainsi déployés dans l'ensemble du groupe, "en termes de ressources humaines, de gestion des stocks, de logistique, de merchandising ou encore de réduction des coûts afin d'être idéalement positionnés lorsque l'activité pourra reprendre à pleine capacité", indique Kering sans plus de détails.

"La solidité de notre structure financière et notre agilité nous sont précieuses pour faire face à cette situation sans précédent. Ma confiance dans l'avenir de Kering réside aussi dans la résilience et dans les valeurs de nos maisons, qui seront en position de force à l'issue de cette période d'incertitudes", a affirmé M. Pinault.

La semaine dernière, le PDG avait annoncé qu'il allait réduire de 25% son salaire fixe entre avril et décembre et renoncer à sa rémunération variable au titre de l'exercice 2020.

afp/rp