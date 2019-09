Médias: L'Opinion de Nicolas Beytout rachète l'Agefi

L'acquisition fait suite à de longues négociations entre Bey Médias, éditeur de l'Opinion, et Artémis, la holding de la famille Pinault, qui contrôle le groupe Kering et possédait l'Agefi.

L'Opinion, créé en 2013 par Nicolas Beytout, ancien président des Echos et ancien directeur des rédactions du groupe Figaro, change ainsi de dimension et vise un équilibre entre une partie destinée au grand public et une autre à l'intention des professionnels.

"Cette acquisition traduit la mise en oeuvre du plan stratégique de Bey Médias pour constituer un groupe de taille significative (25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 salariés dont près de 90 cartes de presse), cohérent, composé de médias complémentaires, et rentable", lit-on dans un communiqué de Bey Médias, qui ne précise pas le montant de la transaction.

"Six ans après son lancement, l'Opinion franchit une étape essentielle dans sa croissance", déclare Nicolas Beytout dans le même communiqué. "La marque Agefi est forte, référente, dans l'univers de la finance. Elle consolide notre stratégie multicanale axée sur le travail journalistique, sur la qualité des contenus et leur valeur ajoutée."

(Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)