Micro-sacs et maxi-lunettes: les grandes tendances de la Fashion week de Paris

PARIS (awp/afp) - Micro-sacs, lunettes XXL, seins à l'air et couleurs sobres : voici quelques tendances repérées sur les podiums de la semaine du prêt-à-porter printemps-été 2019 à Paris qui s'achève mardi.

Noir, c'est le nouveau noir

On associe naturellement le printemps et l'été aux couleurs joyeuses et à la fantaisie florale, mais les défilés parisiens étaient nettement plus sobres et austères que d'habitude, voire puritains en matière d'imprimés.

Généralement, c'est le blanc et le noir qui ont dominé les podiums.

Hedi Slimane a fait ses débuts très attendus chez Celine, dans un univers de boîte de nuit parisienne, en déclinant le noir dans toutes ses nuances, tout comme Anthony Vaccarello, son successeur chez Saint Laurent.

Par moments, on se serait cru à l'enterrement chez Margiela, Guy Laroche, Olivier Theyskens, Yohji Yamamoto ou Hyun Mi Nielsen, tellement les looks noirs y étaient nombreux. Rick Owens a fait évoluer autour d'un bûcher des créatures futuristes, toutes de noir vêtues.

Chez Dior les fleurs étaient brodées ou imprimées, avec des effets tye and dye sur des tissus bleu marine, couleurs chair ou pastel.

Le roi des imprimés Dries van Noten ou l'Indien Manish Arora ont apporté un peu de faste et de couleurs à la fête. Des exceptions qui confirment la règle.

Sacs minuscules

Les sacs à main deviennent de plus en plus petits, à l'image de ceux qu'on peut tenir avec un doigt vus dans les collections de Jacquemus ou Ottolinger.

Le nouveau sac de Natacha Ramsay-Levi chez Chloé n'est pas aussi microscopique, mais le détail le plus grand est la lettre C dorée. Chez Dior, la créatrice Maria Grazia Chiuri fait porter l'iconique sac saddle en bandoulière.

Chez Marine Serre, la mode passe plus que jamais par le recyclage et des sacs plastiques griffés et des ballons sont détournés en sac à main, façon minaudière.

Manish Arora propose des sacs XXS excentriques en forme d'un ballon, de tête de léopard et des yeux émettant des rayons laser, des pièces incluses dans "le quota kitsch" de son défilé.

Lunettes gigantesques

Vêtements clairs ou pas, les lunettes de soleil sont un must de l'été et en 2019, elles cacheront bien le visage.

Dior a été le premier à lancer la tendance, avec des lunettes carrées couleur nude, suivi de Gucci qui s'est inspiré des masques de sommeil. Chez Loewe et Rick Owens, elles sont énormes et futuristes.

Défilant pour la première fois à Paris, la marque créée par un couple portugais basée à Londres, Marques'Almeida, est allée encore plus loin intégrant les lunettes XXL au casque de pilote de chasse.

Chez Celine version Hedi Slimane, les lunettes, noires évidemment, se portent à la tombée de la nuit comme s'il ne faisait pas déjà assez sombre dans son univers parisien nocturne qui l'inspire tant.

Seins nus, micro-shorts

Saint Laurent mène la barque en faisant défiler dans l'eau, au pied de la tour Eiffel, des femmes à l'allure ultra-sexy assumée, portant des micro-shorts et des hauts transparents.

Mais on retrouve dans plusieurs collections, au moins un look dans l'esprit du mouvement "free the nipple" (libérer les tétons), comme chez Guy Laroche, Courrèges, A.W.A.K.E.

Chez Margiela, le créateur John Galliano, qui avait déjà fait porter des corsets aux hommes, rend hommage au troisième genre, lors d'un défilé où la morphologie des mannequins, leurs allures, coiffures et maquillages prêtent tous à la confusion sur leur sexe. Sous un manteau oversize orné de plumes, un modèle porte ainsi une culotte haute dorée, un autre un top asymétrique décolleté sur le dos en faisant voir un sein.

