Kering : Credit suisse n'est plus acheteur

06/09/2018 | 10:48

Dans une note sectorielle consacrée aux valeurs du luxe, Credit suisse a révoqué son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action française Kering au profit d'une position 'neutre'. L'objectif de cours associé est raboté de 540 à 510 euros.



Principal argument développé par les spécialistes : 'la croissance de la demande chinoise a probablement atteint son sommet'. 'Après deux années de progressions à deux chiffres, certains indicateurs clés chinois, dont ceux mesurant la confiance du consommateur, les indices d'actions, la hausse des prix immobiliers et la performance des actions des maisons de jeux de Macao suggèrent que la demande chinoise va probablement ralentir à compter du second semestre de 2018', peut-on lire.



Restant à l'achat sur LVMH, Swatch et Diageo, Credit suisse passe neutre sur Kering, en estimant que 'le redémarrage de Gucci est désormais largement joué, alors que le retournement de Bottega Veneta est encore loin et que les relèvements de prévisions bénéficiaires sont devenus plus incertains'.



Enfin, les spécialistes estiment que Kering pourrait réaliser des acquisitions en 2019 alors que les valorisations dans le secteur sont toujours 'très exigeantes'.









