Kering : Oddo confirme son conseil après les résultats

27/07/2018 | 09:21

Kering a publié un chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2018 (3 326 ME, +31.5%cc) en ligne avec le consensus. Le résultat opérationnel courant (1 772 ME, 27.5% de marge, +510 pb) ressort 3% au-dessus du consensus. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 540 E.



' La bonne nouvelle vient des marges, en partie grâce aux couvertures de change ' indique Oddo.



' La performance reste toujours impressionnante, mais il va devenir plus difficile de maintenir ce rythme de croissance. Compte tenu de bases de comparaison plus compliquées, les investisseurs commencent à s'inquiéter de la dynamique à venir, il semble évident que les taux de croissance organique vont décélérer, la question est de savoir de combien et pour combien de temps ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo révise en hausse son bénéfice par action de 4% sur 2018 et de 3% sur 2019.



