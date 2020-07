Kering : Invest Securities fixe un nouvel objectif de cours

03/07/2020 | 09:51

Invest Securities confirme son conseil à neutre sur la valeur et fixe son objectif de cours à 460 E (contre sous revue).



' Le groupe a-t-il gardé toute la cyclicité qui a caractérisé l'évolution historique de sa marque emblématique Gucci ? Possible au vu des résultats pressentis du S1 2020 où nous avons dégradé la croissance organique groupe autour de -40% (T2) et l'EBIT dans une proportion dépassant les -50% (S1) ' indique le bureau d'analyses.



' Pénalisé par sa dépendance au débouché des flux touristiques, alors que les fondations de sa sur croissance devenaient plus fragiles, Kering a particulièrement souffert de son intégration italienne, marché touché de manière précoce par la crise du Covid-19 et un confinement particulièrement long ' rajoute Invest Securities.



' Au total, le groupe aura opéré le T2 avec en moyenne guère plus de 50% de ses magasins ouverts, et le terrain perdu est impossible à rattraper sur l'ensemble de 2020, déplaçant la problématique sur 2021 '.



