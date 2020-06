KERING : JPMorgan reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 610 euros sur Kering dans l'attente des résultats semestriels, le 28 juillet prochain. Le broker s'attend à une chute organique des ventes du premier semestre de 33%, contre -31% auparavant. Pour le seul deuxième trimestre, le repli pourrait atteindre 49%. Plus fondamentalement, le bureau d'études continue de croire en Kering et ce alors que nombre d'investisseurs et d'analystes émettent des réserves depuis près de 18 mois.Certes reconnaît l'intermédiaire, Gucci est une griffe plus baroque que Louis Vuitton, Hermès et Chanel. Mais derrière cette fantaisie, la maroquinerie, plus classique, conserve sa force et son attrait. De plus, JPMorgan continue de penser que le marché ne valorise toujours pas Kering comme un "pure player du luxe", soit avec une marge et un profil de rendement élevés.Enfin, conclut la banque américaine, les investisseurs ne prennent pas suffisamment en compte la capacité du géant français à redresser une marque, comme l'illustre le grand retour de Bottega Veneta.