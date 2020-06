KERING : Jefferies relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé son objectif de cours sur Kering de 505 à 520 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Le broker estime que Gucci, la principale marque du groupe, devrait afficher une rentabilité plus robuste que les autres griffes du géant français en raison de sa taille, de son exposition au digital et de ses ressources. Le courtier reste à Conserver car il estime que la valorisation actuelle du titre intègre d'ores et déjà le rebond des ventes attendu en 2021. Le bureau d'études pense que Kering retrouvera ses chiffres de 2019 en 2022.