KERING : Société Générale abaisse son objectif de cours

Société Générale a abaissé son objectif de cours sur Kering de 550 à 520 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker rappelle que cette recommandation reflète la supériorité économique du groupe face à ses pairs et une valorisation sous-estimée. Au deuxième trimestre, le bureau d'études s'attend à une chute des ventes de 50% avec un repli de Gucci dans cet ordre d'idée, une baisse de 34% de Bottega Veneta et une chute de 50% à 60% d'YSL et des autres marques.Pour le troisième trimestre, l'analyste a révisé à la baisse sa prévision de baisse des ventes, de -6% à -15%. Le quatrième trimestre pourrait marquer un très timide rebond. Dans ce cadre, Société Générale a abaissé son estimation de contraction de la marge opérationnelle courante à 5,5 points, contre -3,4 points auparavant).Au final, l'intérmédiaire a réduit de 16,6% son anticipation de bénéfice par action pour 2020 et de 5,6% pour 2021 et de 5% pour 2022.