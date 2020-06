KERING : peut toujours compter sur Gucci

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kering abandonne 0,45% à 497,10 euros, les investisseurs auraient pu accueillir avec plus d'égards la nomination de l'actrice Emma Watson comme administratrice du groupe et présidente de son Comité du Développement Durable. En réalité, le titre paye sa résistance boursière depuis le début de l'année. Alors que la tendance du jour est à la prise de risque, les gérants privilégient les actions qui ont été les plus malmenées par la pandémie. Par ailleurs, Kering pourrait être pénalisé par une dégradation d'Oddo BHF.Le courtier a abaissé sa recommandation sur la valeur d'Achat à Neutre et réduit son objectif de cours de 460 à 431 euros. Il table en effet sur une performance toujours en retrait de celles des autres ténors du "soft luxury".Kering pourtant compte toujours des soutiens dans la sphère financière.Ce matin, Jefferies a relevé son objectif de cours sur le titre de 505 à 520 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Le broker estime que Gucci, la principale marque du groupe, devrait afficher une rentabilité plus robuste que les autres griffes du géant français en raison de sa taille, de son exposition au digital et de ses ressources.De son côté, Société Générale a, certes, abaissé son objectif de cours sur de 550 à 520 euros mais a réitéré sa recommandation d'Achat. L'analyste rappelle que cette recommandation reflète la supériorité économique du groupe face à ses pairs et une valorisation sous-estimée.Enfin et surtout, JPMorgan a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 610 euros.Le bureau d'études continue de croire en Kering et ce alors que nombre d'investisseurs et d'analystes émettent des réserves depuis près de 18 mois.Certes reconnaît l'intérmédiaire, Gucci est une griffe plus baroque que Louis Vuitton, Hermès et Chanel. Mais derrière cette fantaisie, la maroquinerie, plus classique, conserve sa force et son attrait.De plus, JPMorgan continue de penser que le marché ne valorise toujours pas Kering comme un "pure player du luxe", soit avec une marge et un profil de rendement élevés.Enfin, conclut la banque américaine, les investisseurs ne prennent pas suffisamment en compte la capacité du géant français à redresser une marque, comme l'illustre le grand retour de Bottega Veneta.