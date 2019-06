KERLINK : et Access Networks signent un accord de distribution

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kerlink et Access Networks Ltd, fournisseur de solutions réseau, sans fil et IoT en Nouvelle-Zélande ainsi que dans les îles du Pacifique, ont annoncé leur accord de distribution pour ces marchés. Access Networks propose et intègre le portefeuille complet de produits et solutions LoRaWAN® de Kerlink pour les déploiements de grands réseaux desservant villes, fournisseurs d’énergie, ports intelligents, ainsi que de petits réseaux privés pour des applications telles que les bâtiments, fermes et entrepôts connectés.La gamme de produits distribuée par Access Networks comprend la WirnetTM iFemtocell 923 MHz et la WirnetTM Station 923 MHz, ainsi que le WanesyTM Management Center, solution complète et modulaire pour mieux exploiter et gérer les réseaux Internet des Objets.