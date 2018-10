KERLINK : et M2M Connectivity signent un nouvel accord de distribution

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kerlink et M2M Connectivity ont annoncé avoir capitalisé sur un projet d'exploitation minière intelligente, et signé un accord de distribution en Australie et Nouvelle-Zélande. Au-delà de ce projet d'exploitation minière intelligente, M2M Connectivity proposera à ses prospects et clients les produits et l’expertise de conception de solutions Kerlink pour offrir des solutions dédiées à l'agriculture intelligente, aux villes intelligentes et des applications industrielles IoT dans ces deux pays.