KERLINK : partenariat pour se développer dans la zone Adriatique

Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), et AdriNet, société basée en Croatie, ont annoncé leur partenariat afin d’accélérer l’adoption sur toute la zone Adriatique des réseaux LoRa - bas débit et longue portée – basés sur les produits Kerlink.AdriNet propose des applications dans les domaines de la ville intelligente, de l'agriculture intelligente, de l'Industrie 4.0 et de la smart energy, en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Hongrie, Serbie ainsi qu'en Slovénie. Adrinet est le spécialiste de la distribution de solutions de communication incluant la conception, l'installation et la gestion de solutions réseau complètes, fiables et sécurisées sur la zone Adriatique." L'intérêt grandissant des entreprises, notamment des producteurs agricoles, des villes, des fournisseurs d'eau et d'électricité de la région Adriatique pour le potentiel de l'Internet des Objets va permettre de déployer des solutions innovantes, avec l'objectif d'améliorer l'efficacité et le service rendu pour les clients et les citoyens de ces pays ", a déclaré Ivana Jankovic Safaric, directeur général d'AdriNet." En ajoutant les pays de la région Adriatique à notre présence mondiale, nous sommes en mesure de permettre à cette région d'accélérer les projets de déploiement de réseaux LoRa IoT publics et privés", déclare Ermeline Lebon, Responsable des ventes indirectes chez Kerlink.