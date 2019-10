Kerlink : Apportant une riche expérience dans l'industrie de l'eau et de l'énergie, Catherine Failliet rejoint le Conseil d'Administration de Kerlink

Apportant une riche expérience dans l'industrie de l'eau et de l'énergie, Catherine Failliet rejoint le Conseil d'Administration de Kerlink

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France - mardi 1eroctobre 2019, 18h00 - Kerlink(AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), annonce aujourd'hui la nomination de Catherine Failliet à son Conseil d'Administration. Catherine Failliet apportera à Kerlink plus de 25 années d'expertise en développement commercial international et en gestion de grands projets dans les systèmes d'eau et d'énergie, notamment dans le cadre de projets de villes connectées.

Après avoir occupé le poste de Directrice Générale de LACROIX Sofrel pendant quatre années, et le poste de Vice Presidente Business integration & Development de la division Europe Continentale du groupe EDF, Catherine Failliet est actuellement Directrice Générale Adjointe en charge du Business Development du Groupe CLAIRE

Le Groupe CLAIRE est une entreprise industrielle spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements pour les réseaux de distribution d'eau et de gaz, notamment les branchements domestiques et les systèmes de relève. Le Groupe développe un nouveau pôle dédié aux solutions intelligentes permettant la mesure et le pilotage à distante, réduisant ainsi l'impact environnemental des réseaux d'eau. Dans ce cadre, Catherine Failliet supervise le développement des offres, la structuration commerciale ainsi que le développement international de l'entreprise.

Au cours de son mandat de Directrice Générale chez LACROIX Sofrel, fournisseur de systèmes complets de pilotage de réseaux d'eau et de chaleur, l'entreprise a enregistré une croissance de plus de 20 % de ses ventes et de son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Catherine Failliet a également initié la mise en place d'un lab visant à intégrer des technologies IoT dans l'offre de LACROIX Sofrel et du groupe.

Chez EDF, Catherine Failliet gérait les volets commerciaux des projets d'acquisition en Belgique, en Allemagne et en Pologne, ainsi que les projets de villes et de réseaux connectés en Belgique et en Autriche.

Je me réjouis d'accueillir Catherine Failliet au sein du Conseil d'Administration de Kerlink. Son profil est très complémentaire à celui des administrateurs actuels. Son expérience sera évidemment très précieuse et enrichira les échanges du Conseil, notamment en ce qui concerne la réflexion stratégique, les scénarios d'accès aux marchés et notre développement à l'international », declare William Gousebet, Kerlink CEO.

Au nom du Conseil d'Administration de Kerlink, je tiens à remercier nos actionnaires qui ont approuvé la nomination de Madame Failliet au poste d'administratrice lors de la dernière Assemblée Générale du

Groupe. »

Catherine Failliet, ardente défenseur-e de la diversité au sein des effectifs, déclare : « Kerlink incarne excellement la vision technologique et de la flexibilité entrepreneuriale nécessaires pour imaginer et concevoir les solutions du futur permettant à la société de mener à bien des projets intelligents et durables pour l'ère à venir. Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'Administration, dont les membres ont une grande expertise en stratégie, technologie et nouveaux marchés et ainsi participer au développement de Kerlink. »