Kerlink : LORIOT choisit la solution Wanesy™ Geolocation de Kerlink et permet à ses clients de tracer leurs objets connectés dans plus de 130 pays

LORIOT choisit la solution Wanesy™Geolocation de Kerlink et permet à ses clients de tracer leurs objets connectés dans plus de 130 pays

Cette technologie de localisation terrestre, à faible consommation d'énergie et disponible dans les bâtiments ou en extérieur, peut être facilement utilisée pour des équipements déjà connectés

Thorigné-Fouillard, France etThalwil, Suisse-11 décembre 2018, 18h00 CET -Kerlink(ALKLK - FR0013156007), spécialiste et leader mondial des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), etLORIOT, fournisseur mondial leader des logiciels LoRaWANTMet des infrastructures IoT, annoncent aujourd'hui la mise en service de la solution de géolocalisation Kerlink pour les clients de LORIOT partout dans le monde.

La startup Suisse a fourni à ses clients répartis sur plus de 130 pays des solutions de serveurs de réseau à faibleconsommation d'énergie et longueportée (LPWA) basées sur la technologie LoRa®, en partenariat avec des sociétés nationales et internationales leaders dans le domaine del'IoT. Grâce à cet accord,LORIOTfournira la solutionWanesyTMGeolocationde Kerlink qui permet de localiser précisément des objets connectés sans GPS, complétant ainsi la gamme de services de LORIOT disponibles dans ces pays.

Les réseaux LoRaWANTMutilisent la trilatération, un processus de détermination de positions absolues ou relatives de points par mesure de distances qui utilise la géométrie des cercles, des sphères ou des triangles, pour géolocaliser des dispositifs terminaux. Le principe repose sur au moins trois stations recevant des signaux (ou des trames)d'un équipementLoRaWAN™. Chaque message reçu par la station est horodaté avec exactitude à réception, et grâce à leur qualité opérateur, les stationsdisposent d'une horloge de hauteprécision.

En utilisant la position exacte de chaque station compilée aux différences (en nanosecondes) entre les trames (Time Difference Of Arrival- TDoA),l'algorithmepermet de calculer avec précision l'emplacement d'un équipement LoRaWAN™.

Le suivi et la sécurité des biens dans les ports, les aéroports et les sites industriels, le suivi du bétail et la sécurité, la surveillance des chantiers de construction et l'identification des palettes d'entreposage sont parmi les nombreux cas d'utilisation courants de la solution de géolocalisation Kerlink.

« Ce partenariat avec LORIOT permet le déploiement mondial de notre solution de géolocalisation LoRaWAN Wanesy™Geolocation et souligne sa compatibilité flexible avec tout type d'infrastructure LoRaWAN déjà déployée pour fournir rapidement des services à valeur ajoutée et évolutifs », déclare Didier Larrieu, Vice-Président de la Business Unit Kerlink Advanced Services. « Cette technologie innovante permet de localiser des équipements statiques ou mobiles en intérieur ou en extérieur sans infrastructure dédiée et ens'affranchissant de la consommation d'énergie élevée requise par l'utilisation duGPS. Cela rend cette solution parfaitement adaptée à de nombreux cas d'utilisation qui exigent un bon rapport coût-efficacité et une longue durée de vie de la batterie. »

« L'offrede géolocalisation de Kerlink est un ajout majeur à notre portefeuille de services IoT tiers, prêts à l'emploi » , a déclaré Julian Studer, Directeur Financier et co-fondateur de LORIOT. « Cette technologie est un complément simple, mais vital, et elle peut être fournie à distance par l'intermédiaire de notre infrastructure de serveurs mutualisés existante tout en offrant une nouvelle fonction pratique et économique pour nos clients du monde entier. »

A propos du Groupe KERLINK

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvrant la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances deson offre d'infrastructure de classeopérateur, leader sur le marché. Le Groupe, largement reconnu pourson expertise dans l'IoT, introduitrégulièrement des services à valeur ajoutée innovants, tels que lagéolocalisation à partir du réseau, l'administrationdes équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminauxIoT sur le marché et d'imaginer des modèles économiques innovantsafin de monétiser leurs déploiements.

En un peu plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. En 2017, Kerlink a fourni plus de 330 clients, incluant d'importants opérateurs télécoms tels que Tata Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions de l'entreprise équipent des réseaux IoT dans le monde entier avec des déploiements de premier plan en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseild'administration de l'Alliance LoRaTM, a investi plus de10 millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dont plus de 50% à l'international. Depuis 2013, il affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016 et a intégré l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide, en 2017. Kerlink a rejoint l'indice Tech 40 en avril 2018, qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.

Pour plus d'information, rendez-vous surwww.kerlink.fret suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

A propos de LORIOT

LORIOT fournit un portefeuille de produits logiciels et de services logiciels LoRaWAN. Son logiciel alimente actuellement un réseau LoRaWAN public mondial et de nombreux réseaux publics et privés dans le monde.

L'infrastructure de serveurs géographiquement distribués de LORIOT offre un accès à faible latence au réseau LoRaWAN et aux services de gestion de données. L'infrastructure permet aux clients de livrer des projets de preuve de concept convaincants avec des délais de mise sur le marché extrêmement courts, des efforts de développement minimisés et un retour sur investissement rapide. Une voie claire du PoC au réseau à grande échelle est disponible grâce aux options de services gérés à locataire unique et à l'option de licence logicielle du logiciel de gestion LoRaWAN pour un déploiement sur site.

Loriot travaille en étroite collaboration avec les fabricants de passerelles et de capteurs LoRa pour assurer la qualité et la conformité aux normes de sécurité des solutions complètes LoRaWAN de bout en bout.

Loriot Contact:

Contact Investisseurs :

Julian Studer+41 (0) 79 670 41 47julian@loriot.io

Actifin

Benjamin Lehari +33 (0)1 56 88 11 25blehari@actifin.frContact Presse et Analystes marchés :Mahoney Lyle Céline Gonzalez +33 (0) 6 75 85 60 42cgonzalez@mahoneylyle.com

Contact Presse Financière :

Actifin

Isabelle Dray

+33 (0) 1 56 88 11 29

idray@actifin.fr

