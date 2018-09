Kerlink : choisi comme fournisseur de solutions complètes et innovantes pour l’Internet des Objets en Ecosse

Kerlink choisi comme fournisseur de solutions innovantes et clés en main pour l'Internet des Objets en Ecosse

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France - Jeudi 20 septembre 2018, 18h00 CET -Kerlink(ALKLK - FR0013156007), spécialiste et leader mondial des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (IoT), annonce aujourd'hui que la société a été choisie comme fournisseur de matériel et logiciel pour IoT Scotland, le nouveau réseau LPWA d'envergure nationale.

Kerlink fournira jusqu'à 500 passerelles Wirnet™ iBTS sur trois ans au gestionnaire du projet Boston Networks, mais également sa solution Wanesy Management Center (gestion à distance en temps réel des passerelles et de l'ensemble du réseau). Le projet intégrera aussi la technologie de géolocalisation Wanesy Geolocation de Kerlink, qui permet de localiser précisément des équipements distants sans GPS.

En annonçant en août dernier ce projet d'un montant de 6,75 millions d'euros (6 millions de livres sterling) consacré au développement de l'Internet des Objets en Écosse , Boston Networks a indiqué que le réseaude capteurs sans fil permettra aux entreprises et aux organisations du secteur public de suivre la productivité et l'efficacité des équipements sans avoir besoin de connexion WiFi ou cellulaire.

Ce réseau utilisera à la place la technologie à faible et à longue portée LoRaWAN™, dans laquelle des stations convertissent les signaux radio des capteurs IoT en paquets de données et les relaient vers un serveur réseau central.

Kerlink, co-fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRaTM, a été l'un des pionniers de la mise sur le marché de solutions basées sur la technologie LoRaWAN™, avec plus de 100 000 passerelles installées pour le compte de plus de 330 clients dans plus de 69 pays.

Le projet IoT Scotland permettra diverses utilisations de l'Internet des Objets depuis le suivi des infrastructures municipales comme les poubelles et les lampadaires jusqu'aux applications de smart building qui permettent de réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone. IoT Scotland sera disponible dans les villes, les villages et zones rurales, ouvrant de vastes opportunités à des solutions IoT récemment conçues et exécutées qui aident les consommateurs, l'agriculture, les transports, le gouvernement et de nombreux autres secteurs.

« La conjonction entre les capacités techniques fiables et l'expérience dont Kerlink fait preuve dans laconstruction de réseaux IoT de qualité opérateur en fait un partenaire très attractif pour ce projet », déclare

Falk Bleyl, Directeur Technique de Boston Networks. « Parmi les avantages clés figuraient la solution de gestionde passerelle ainsi que ses services géolocalisés, qui aideront IoT Scotland à ouvrir des opportunités de commercialisation pour des utilisateurs allant des start-ups aux multinationales. La disponibilité d'un réseau robuste et sécurisé leur permettra de se concentrer sur le déploiement de capteurs et d'applications aux fonctions avancées. »

« IoT Scotland sera le réseau IoT le plus avancé du Royaume-Uni et un excellent exemple de la manière dont des groupes publics et privés peuvent s'unir pour créer de nouvelles opportunités et de nouveaux servicesaux bénéfices multiples », ajoute Yann Bauduin, Directeur des ventes de Kerlink Infrastructures Solution.

« La collaboration avec Boston Networks sur ce déploiement en Ecosse étend la présence internationale de

Kerlink et souligne la fiabilité et la flexibilité de nos solutions LoRAWAN complètes. »

Le fournisseur de connectivité Boston Networks collabore et investit dans le projet IoT Scotland avec le gou-vernement écossais (qui investit directement 2,7 millions de livres sterling, soit 3,04 millions d'euros), Scottish Enterprise, et Highlands and Islands Enterprise, l'agence de développement économique et communautaire du gouvernement.

À propos du Groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques dumonde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvre la planification du réseau, sa conception etsa gestion opérationnelle, permettant d'enrichir son offre d'infrastructures de classe opérateur, leader sur le marché. Largement reconnu pour son expertise dans l'IoT, le Groupe, propose régulièrement des services innovants à forte valeur ajoutée, tels que la géolocalisation à partir du réseau, l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur lemarché et d'imaginer des modèles économiques innovants afin de monétiser leurs déploiements.

En plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. En 2017, Kerlink a fourni plus de 330 clients, dont d'importants opérateurs télécoms tels que Tata Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions du Groupe équipent des réseaux IoT dans le monde entier avec des déploiements de premier plan en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRaTM, a investi plus de 11 millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dontplus de 50% à l'international. Depuis 2013, il affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est cotésur Euronext Growth Paris depuis mai 2016. Kerlink a intégré en 2017 l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide, et en avril 2018 le label Tech 40, qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.

Pour plus d'information, rendez-vous surwww.kerlink.fret suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

About Boston Network

Boston Networks conçoit, fournit, gère et entretient des infrastructures multi-sites et multi-services pour stimuler les entrepriseset connecter les personnes, les lieux et les appareils. En plus de la conception et du déploiement de réseaux fixes et sans fil, de systèmes d'incendie et de sécurité, nous sommes experts dans les solutions de Smart Building, Smart Campus et

Smart City, et nous offrons des services de support et de maintenance dédiés.

Nous fournissons des solutions qui améliorent les performances, maximisent l'efficacité, sécurisent les actifs et offrent lesmultiples avantages de la technologie aux employés, parties prenantes et pour les bâtiments. Nos meilleures technologiessont livrées et maintenues dans tout le Royaume-Uni par nos équipes hautement qualifiées.

