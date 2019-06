Kerlink, qui a une présence de longue date et bien établie sur le marché de l'IoT à travers le monde, est le modèle type qu'Access Networks recherche pour lier des partenariats », déclare Mark Dasent, directeur commercial et marketing d'Access Networks. « Nous sommes impatients de travailler avec eux afin d'aider nos partenaires

Access Networks propose à ses clients une large gamme de réseaux et de solutions de communication sans fil haute performance. Les services proposés comprennent la conception, la gestion, la mise en œuvre, le déploiement et le soutien continu du réseau.

La gamme de produits distribuée par Access Networks comprend la Wirnet™ iFemtocell 923 MHzet la Wirnet™ Station 923 MHz, ainsi que le Wanesy™ Management Center, solution complète et modulaire pour mieux exploiter et gérer les réseaux Internet des Objets.

Access Networkspropose et intègre le portefeuille complet de produits et solutions LoRaWAN®de Kerlink pour les déploiements de grands réseaux desservant villes, fournisseurs d'énergie, ports intelligents, ainsi que de petits réseaux privés pour des applications telles que les bâtiments, fermes et entrepôts connectés.

Thorigné-Fouillard, France et Auckland, Nouvelle-Zélande - 7 juin 2019, 8.30 CEST, Kerlink(AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et Access Networks Ltd, fournisseur de solutions réseau, sans fil et IoT en Nouvelle-Zélande ainsi que dans les îles du Pacifique, ont annoncé aujourd'hui leur accord de distribution pour ces marchés.

Kerlink et Access Networks signent un accord de distribution des technologies LoRaWAN®en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique

À propos du groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en main couvrant la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre d'infrastructure de classe opérateur, leader sur le marché. Ses services à valeur ajoutée comprennent la géolocalisation à partir du réseau, l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché. Plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016.

Visitez www.kerlink.com ou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

About Access Networks

Access Networks fournit une gamme de solutions d'accès réseau, sans fil et IoT de première classe aux clients des secteurs de l'hôtellerie, des services publics et des télécommunications en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique. Quels que soient vos besoins, Access Networks offre des services de conception, de gestion de projet, de mise en œuvre et de déploiement, y compris le soutien pour tous les besoins continus. www.access-networks.co.nz