Kerlink et AdriNet s'allient pour étendre le réseau de distribution de Kerlink sur le marché Adriatique

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France etZagreb, Croatie - Mardi 7 Août 2018, 18h00. CET - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), et AdriNet, sociétébasée en Croatie, annoncent aujourd'hui leur partenariat afin d'accélérer l'adoption sur toute la zoneAdriatique des réseaux LoRaTM - bas débit et longue portée - basés sur les produits Kerlink.

AdriNet propose des applications dans les domaines de la ville intelligente, de l'agriculture intelligente,de l'Industrie 4.0 et de la smart energy, en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine,Monténégro, Hongrie, Serbie ainsi qu'en Slovénie. Adrinet est le spécialiste de la distribution de solutions decommunication incluant la conception, l'installation et la gestion de solutions réseau complètes, fiables et sécurisées sur la zone Adriatique.

Son expertise technique et son approche innovante des nouvelles technologies en font un partenaire clé pour Kerlink pour le développement du marché Adriatique.

« L'intérêt grandissant des entreprises, notamment des producteurs agricoles, des villes, des fournisseurs d'eau et d'électricité de la région Adriatique pour le potentiel de l'Internet des Objets va permettre de déployerdes solutions innovantes, avec l'objectif d'améliorer l'efficacité et le service rendu pour les clients et lescitoyens de ces pays » a déclaré Ivana Jankovic Safaric, directeur général d'AdriNet. « Adrinet est heureux d'enrichir son portefeuille de solutions de communications avancées basées sur la technologie LoRa® avec les produits et services de Kerlink, qui nous aideront à mettre en œuvre des solutions réseaux LoRaWANTM sur le marché adriatique ».

« En ajoutant les pays de la région Adriatique à notre présence mondiale, nous sommes en mesure de permettre à cette région d'accélérer les projets de déploiement de réseaux LoRa® IoT publics et privés»,déclare Ermeline Lebon, Responsable des ventes indirectes chez Kerlink. « AdriNet est une entreprise centréesur le client avec une très bonne compréhension des opportunités de l'IoT dans la région, ce qui en fait un partenaire idéal pour Kerlink. Ce partenariat permet de consolider la position de Kerlink en tant que premier fournisseur de solutions de réseaux IoT en Europe ».

Kerlink et AdriNet s'allient pour étendre le réseau de distribution de Kerlink sur le marché Adriatique

À propos du Groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et desautorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvre la planificationdu réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle, permettant d'enrichir son offre d'infrastructures de classe opérateur, leader sur le marché. Largement reconnu pour son expertise dans l'IoT, le Groupe, propose régulièrement des services innovants à forte valeur ajoutée, tels que la géolocalisation à partir du réseau, l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché et d'imaginer des modèleséconomiques innovants afin de monétiser leurs déploiements.

En plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. En 2017, Kerlink a fourni plus de 330 clients, dont d'importants opérateurs télécoms tels que Tata Communications etdes fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions du Groupe équipent des réseaux IoT dans lemonde entier avec des déploiements de premier plan en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRaTM, a investi plus de 11 millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dont plus de 50% à l'international. Depuis2013, il affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016. Kerlink a intégré en 2017 l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide, et en avril 2018 le label Tech 40, qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.

Pour plus d'information, rendez-vous surwww.kerlink.fret suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

A propos d'AdriNet

AdriNet d.o.o. est une société basée en Croatie qui se spécialise dans la distribution de solutions de com-munication avancées dans toute la région Adriatique. Les principaux critères de sélection des fournisseurs AdriNet sont la qualité et l'innovation technologique des produits et leur position sur le marché mondial. En distribuant les solutions de communication des principaux fabricants mondiaux, AdriNet fournit à ses parte-naires les meilleures solutions disponibles sur le marché, complétées par un service complet. AdriNet re-groupe une équipe de professionnels expérimentés avec une connaissance approfondie des technologies de communication et des activités liées à la distribution, opérant dans toute la région Adriatique - Albanie,Bosnie-Herzégovine, Croatie, Hongrie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovénie.

En suivant les principes de distribution à forte valeur ajoutée, AdriNet est en mesure de fournir les meilleures solutions , avec un support client de qualité, à ses partenaires, tout en créant un avantage concurrentiel pour les fournisseurs sur le marché régional. En tant que distributeur régional de Kerlink, AdriNet aura la ca-pacité de soutenir les intégrateurs, les revendeurs et les installateurs dans l'étude, la validation et le déploie-ment des projets IoT.

Pour plus d'information :www.adrinet.hr/hr

Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2018 : 25 Septembre 2018 après boursewww.kerlink.fr

Contact Investisseurs :

Actifin

Benjamin Lehari +33 (0)1 56 88 11 25blehari@actifin.fr

Contact presse financière :

Actifin

Isabelle Dray +33 (0)1 56 88 11 29idray@actifin.fr

Contact presse et analystes marché

Mahoney Lyle

Céline Gonzalez+33 (0)6 75 85 60 42cgonzalez@mahoneylyle.com

www.kerlink.com

fr.linkedin.com/company/kerlink

@kerlink_news