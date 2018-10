Kerlink et M2M Connectivity capitalisent sur un projet d'exploitation minière intelligente et signent un accord de distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France etMelbourne, Australie, Jeudi 11 octobre 2018, 18h00 CET - Fort de leur récent succès dans le déploiement d'un réseau IoT pour une importante société minière australienne qui exige une gestion rigoureuse de la conservation de l'eau,Kerlink(ALKLK - FR0013156007) etM2M Connectivityannoncent aujourd'huiavoir signé un accord de distribution en Australie et Nouvelle-Zélande.

Un petit réseau privé a été déployé lors du démarragede l'exploitationd'une nouvelle grande mine de zinc dans la région du Queensland Central, où les conditions météorologiques sont extrêmes : températures élevées, sécheresses et inondations. Une gestion prudente de l'eau y est donc essentielle afin de maintienir les opérations pendant la saison sèche en Australie.Ainsi, dans le but de permettre à l'opérateur de réagir plus efficacement auxévénements climatiques et aux potentiels manques en eau, un premier système de collecte de données decompteurs d'eau avait été deployé, avec des relevés faits manuellement deux fois par jour, et ce parfois loin du centre de gestion des opérations minières.

En collaboration avec Vernetzen IoT, une sociétéd'ingénierie spécialisée dans les communications industrielles, Kerlink et M2M Connectivity ont déployé un réseau LoRaWAN™sur le site, utilisant une Wirnet™Station de Kerlink embarquant un serveur réseau LoRa intégré, dit SPN pour «Small Private Network», qui permet de collecter etd'analyser les données collectées directement sur la station réseau. Le personnel minier peut donc surveiller l'état de l'eau en continu, traiter les données sur place et, si besoin, intervenir.

« Ce petit réseau privé sur le site minier illustre le succès de Kerlink dans sa collaboration avec les principales sociétés localesd'IoTet de communication pour fournir des solutions efficaces et sécurisées qui résolvent les problèmes spécifiques des propriétaires de réseaux privés », déclare Ermeline Lebon, responsable des ventes indirectes de Kerlink. « M2M Connectivity distribue déjà la gamme de stations LoRaWAN™Kerlink, référence mondiale, avec tous les modèles conçus pour être utilisés sur les bandes de fréquences de la région Asie / Pacifique. Il nous est donc apparu évidentqu'ils devaientnous représenter en Australie et en Nouvelle-Zélande pour nous aider à concevoir et à déployer les futurs petits réseaux privés. »

Au-delà du projet d'exploitation minière intelligente, M2M Connectivity proposera à ses prospects et clients les produits etl'expertise de conception de solutions Kerlink pour offrir des solutions dédiées à l'agriculture intelligente, aux villes intelligentes et des applications industrielles IoT dans ces deux pays.

« M2M Connectivity est ravid'avoir été séléctionné commepartenaire de distribution de Kerlink pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande », déclare Daryl Chambers, directeur de M2M Connectivity. « Kerlink est le premier fournisseur mondial de passerelles LoRaWAN™, avec de nombreux déploiements réussis.Ce partenariat représente une belle opportunité pour aider les entreprises à construire et gérer des réseaux LoRaWAN™privés en utilisant des liens 3G ou satellitaires pour les liens distants. »

A propos du Groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvrant la planification du réseau, saconception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre d'infrastructure de classeopérateur, leader sur le marché. Ses services à valeur ajoutée comprennent la géolocalisation à partir du réseau,l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation,permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché. Plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016.

Visitezwww.kerlink.comou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

A propos de M2M Connectivity

M2M Connectivity est le spécialiste des solutions sans fil pour le machine-to-machine (M2M) et l'Internet des Objets (IoT). Nous distribuons des produits M2M et IoT sans fil de pointe en Australie et en Nouvelle-Zélande et offrons un soutien technique de haut niveau en matière de matériel, de connectivité et d'ingénierie - depuis les étapes initiales de sélection du matériel et du réseau les mieux adaptés jusqu'au déploiement en masse des projets. Notre équipe de services de conception M2M et IoT offre des services complets de développement sur mesure, d'intégration de systèmes et de gestion du matériel, des logiciels et des données pour les projets M2M et IoT.

Visitezwww.m2mconnectivity.com.au

Prochain rendez-vous:

Chiffre d'affaires du 3èmetrimestre 2018 : 30 octobre 2018 après boursewww.kerlink.fr

