Kerlink et Macnica signent un accord de distribution pour proposer les solutions IoT clés en main de Kerlink au Japon

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard,France etYokohama, Japon-Jeudi 27 Septembre 2018, 18h CET-Kerlink(ALKLK - FR0013156007),spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things- IoT), etMacnica Networks Corp., fournisseur japonais de premier plan spécialiste du matériel, des logiciels et desservices réseaux, annoncent aujourd'hui que Macnica Networks va commercialiser les solutions de Kerlink au Japon, un marché IoT en pleine expansion.

Macnica Networks est une filiale de Macnica Inc., qui collabore avec de nombreuses sociétés internationales afin de proposer aux clients japonais les dernières avancées technologiques en matière de dispositifs et delogiciels réseaux. Son activité se concentre sur l'importation, le développement et la commercialisationde matériel et de logiciels, ainsi que sur les services de consulting et de maintenance liés aux réseaux, aux ordinateurs et aux systèmes de communication. La large gamme de produits de la société et son serviced'installation et de maintenance ont permis de constituer une large clientèle qui inclut des institutionsgouvernementales, des centres d'éducation et des sociétés privées.

Le Groupe Kerlink est un fournisseur de premier plan de solutions réseaux bout en bout pour l'Internet desObjets, à destination des opérateurs télécom, des entreprises privées et des institutions publiques partout dans le monde. Sa gamme croissante de services IoT clés en main inclut la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle, permettant d'enrichir son offre d'infrastructures de classe opérateur, leader sur le marché.

« Macnica est un distributeur à très forte valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions de connectivité et les prestations de conseil qui conviennent parfaitement aux marchés technologiques japonais », déclare Ermeline Lebon, Responsable des ventes indirectes chez Kerlink. « Cet accord de distribution avec Macnica permettra à nos clientsde profiter d'un accompagnementhaut de gamme et d'une forteexpertise pour accompagner notre croissance au Japon. »

A propos du Groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvrant la planification du réseau, saconception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre d'infrastructure de classeopérateur, leader sur le marché. Ses services à valeur ajoutée comprennent la géolocalisation à partir du réseau,l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation,permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché. Plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016

Visitezwww.kerlink.comou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

A propos de Macnica

Macnica Networks collabore avec de nombreuses sociétés internationales afin de fournir les dernières avancées technologiques en matière de dispositifs et de logiciels réseaux. Sa large gamme de produits et son serviced'installation et de maintenanceen font un fournisseur privilégié des institutions gouvernementales, des centresd'éducation et des sociétés privées.

Nom de la société Macnica Networks Corp. Capital 300 millions de yen (au 31 mars 2018) * Filiale de Macnica, Inc. Création 1ermars 2004 Siège social 1-5-5 Shin-Yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan 222-8562 Président Jun Ikeda Employés 621(au 31 mars 2018) Site web http://www.macnica.net/english/ Année fiscale Mars Activités Importation, développement et commercialisation de matériel et de logiciels, services de consulting et de maintenance liés aux réseaux, aux ordinateurs et aux systèmes de communication La société et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées.

