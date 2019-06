Kerlink et Sensoterra développent des solutions d'agriculture

connectée permettant de réduire la consommation d'eau de 30%

Des capteurs d'humidité du sol conçus sur la base du Design de Référence Kerlink et connectés en LoRa permettent aux agriculteurs de surveiller leurs champs en temps réel

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France et Amsterdam- 13 juin 2019, 08h30 CET - Kerlink(ALKLK - FR0013156007), spécialiste et leader mondial des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et Sensoterra, leader des solutions sans fil de capteurs d'humidité des sols, annoncent aujourd'hui un partenariat permettant aux agriculteurs de réduire de 30% leur consommation en eau et de connecter les capteurs de surveillance des sols pour en optimiser la gestion.

Dès cette année, Sensoterra pourra lancer ses nouveaux capteurs, développés grâce à la solution de Design de Référence Low Power IoT (LPIoT) LoRaWAN®de Kerlink, aux Etats-Unis, en Europe ainsi que sur la région Asie-Pacifique. Partout à travers le monde, les données concernant l'humidité des sols deviennent un élément au cœur des programmes d'agriculture durable, car les producteurs font face à des conditions climatiques de plus en plus irrégulières et à des saisons de pousse de plus en plus sèches. La mesure précise du niveau d'humidité dans les champs permet ainsi aux agriculteurs de maintenir la qualité des sols, d'améliorer la conservation de l'eau et d'augmenter ainsi les rendements.

Depuis sa création en 2014, Sensoterra travaille en collaboration avec les producteurs afin de proposer des solutions intelligentes de supervision de l'humidité du sol. Au-delà d'assurer la surveillance du sol pour les cultures en rangs, les vergers et les fruits à baies, la technologie développée par l'entreprise permet également une gestion efficace de l'eau dans des projets d'aménagement paysager publics et privés, des parcs municipaux ou même des terrains de sport. La gamme actuelle de sondes développées par SensoTerra permet de mesurer l'humidité du sol jusqu'à 90 cm de profondeur avec une précision de 99,5 %, et son logiciel donne aux utilisateurs la possibilité de vérifier l'état des sols, sonde par sonde.

Moins de 2 % des terres agricoles dans le monde sont équipées d'outil de mesure de l'humidité du sol, ce qui représente un marché très important et une grande opportunité de préserver les ressources en eau », déclare Christine Fraser-Boer, directrice de l'exploitation de Sensoterra. « Sensoterra cible ce marché et grâce au Design de Référence LPIoT de Kerlink, nous avons pu réduire considérablement les coûts de R&D et les délais de mise sur le marché de nos nouveaux capteurs d'humidité. Nous prévoyons que notre nouvelle sonde sera certifiée par la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis cette année afin de pouvoir proposer ces capteurs fiables et intelligents aux agriculteurs américains d'ici la fin de l'année. L'intégration du Design de Référence dans nos capteurs nous permet également d'exécuter rapidement notre déploiement aux Etats-Unis tout en maintenant des lancements en Europe et en Asie-Pacifique ».

Le Design de Référence LPIoT Kerlink et sa liste de composants prête à l'emploi pour la production font gagner jusqu'à 12 mois de temps de développement pour les équipements connectés en LoRa ® et réduisent leurs coûts de R&D jusqu'à 30 % », explique Yann BAUDUIN, Kerlink, VP EMEA. « C'est un levier puissant pour Sensoterra de commercialiser rapidement ses nouveaux capteurs de surveillance de l'humidité du sol et de développer ses activités sur le marché de l'agriculture intelligente ».

Le Design de Référence LPIoT de Kerlink donne aux concepteurs de capteurs, aux développeurs de logiciels, aux architectes solutions et aux ingénieurs d'exploitation des instructions étape par étape pour concevoir et produire rapidement des équipements IoT avec une fiabilité élevée, une faible consommation d'énergie ainsi que des performances radio optimisées. L'offre de Design de Référence LPIoT de Kerlink est continuellement mise à jour avec les dernières spécifications et normes LPWA (low-power,wide-area) LoRaWAN et intègre le nouvel émetteur-récepteur radio SX1262 de Semtech, idéal pour les applications sans fil à longue portée et à durée de vie étendue des batteries.