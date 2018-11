Kerlink : fournit ses WirnetTM Stations pour équiper un système complet de surveillance environnementale en Inde

Kerlink fournit ses WirnetTMStations pour équiper un système complet de surveillance environnementale en Inde

Thorigné-Fouillard, France etAhmedabad, Inde-Jeudi 15 novembre 2018, 18h00 CET-Kerlink(ALKLK -FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (IoT), etOizom, fournisseurde systèmes de surveillance environnementaux, annoncent aujourd'hui l'équipement de la solutionPolludrone,le système complet d'Oizom, avec des passerellesWirnetTMStations de Kerlink.Cette solution a été déployée dans un projet de ville intelligente à Kakinada, en Inde. Elle permet de surveiller la pollutionatmosphérique et acoustique ainsi que d'autres risques environnementaux.

Le contrôle de la qualité de l'environnement mais aussi la surveillance de bruits nocifs en milieu urbain, sont des cas typiquesd'application de la«smart city» qui ont été rendus possibles par la capacité de communication des réseaux IoT. La Commission Européenne a reconnu lapollution atmosphérique et lesniveaux de bruitcomme sources de « graves problèmes de santé » pour les citoyens de l'UE. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a récemment signalé que la quasi-totalité des villes de plus de 100 000 habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire, ainsi que près de la moitié des villes de taille similaire dans des pays à revenu élevé,ne respecte pas les directives de l'OMS en matière de qualité de l'air.

Polludrone est une solution de dernier cri de surveillance de la pollution en temps réel qui utilise un réseau privé LoRaWANTMpour surveiller la concentration de particules, les émissions industrielles, les gaz toxiques et les odeurs dans l'air, ainsi que la circulation, les conditions météorologiques ou même le bruit.

«Les passerelles LoRaWANTMWirnet Station de Kerlink équipent des réseaux IoT publics et privés dans le monde entier et sont reconnues pour leur flexibilité et leurs performances exceptionnelles dans des conditionsd'exploitationdifficiles», déclare Stéphane Dejean, Directeur Marketing et Communication de Kerlink. «Ces stations sont idéales pour la solution complète de surveillance environnementale Polludrone, qui nécessite des stations outdoor robustes et fiables capables de gérer un grand nombre d'équipementset des millions de messages bidirectionnels chaque jour».

Oizom et son partenaire local, Sterlite Tech, ont récemment déployé la solution complète Polludrone à Kakinada, en Inde, une ville de plus de 370 000 habitants où la croissance industrielle, l'augmentation du trafic ainsi que d'autres facteurs créent des conditions difficiles pour maintenir une qualité de l'air correcte.

«Les coûts d'infrastructure et la fiabilité sont des facteurs clés à prendre en compte pour des déploiements de réseaux de cette envergure», ajoute Jainam Mehta, Directeur Marketingd'Oizom. «Nous avons choisi la technologie LoRa®et les passerelles Kerlink pour le déploiement car elles permettent une communication efficace, performante et à longue portée qui prend en charge les capteurs IoT environnementaux les plus avancés pour des déploiements réussis et robustes. »

A propos du Groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvrant la planification du réseau,sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre d'infrastructure de classeopérateur, leader sur le marché. Ses services à valeur ajoutée comprennent la géolocalisation à partir du réseau,l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation,permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché. Plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016.

Visitezwww.kerlink.comou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

A propos d'Oizom

Oizom fournit des solutions de calcul d'impact environnemental basées sur les technologies IoT. La solution recueille des données environnementales et les analyse plus en profondeur pour obtenir des informations exploitables. Ces informations permettent aux autorités, aux communautés et aux industries de prendre des décisions fondées sur des données. Oizom a développé une solution simple, économique et hautement évolutive pour l'acquisition et l'analyse de données environnementales. Le matériel surveille les données et le logiciel analyse les données pour fournir des informations exploitables.

La solution matérielle est capable de surveiller des paramètres environnementaux critiques comme la pollution, le bruit, les odeurs, les radiations, le trafic, les catastrophes et bien plus encore.

Tandis que la plate-forme de données le visualise et l'analyse sous forme de rapports automatisés, d'alertes intelligentes, d'analyse des tendances historiques, de cartographie thermique de la pollution en temps réel et bien plus encore. Les informations exploitables tirées de la plate-forme de données permettent aux autorités, aux communautés et aux industries de prendre des décisions fondées sur les données.

Plus d'informations:https://oizom.com/

