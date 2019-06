Communication bidirectionnelle avec une portée de plus de 15 km en zone périurbaine et de plus de 2 km en zone urbaine,

Thorigné-Fouillard, France - 20 juin 2019, 18h00 CEST - Kerlink(ALKLK - FR0013156007), spécialiste et leader mondial des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), annonce aujourd'hui la dernière-née de sa gamme de produits WirnetTMproposant une connectivité 4G pour le backhaul ainsi que des antennes entièrement intégrées, et satisfaisant aux exigences des clients pour les déploiements et la gestion rapides et faciles de réseaux IoT LoRaWAN® IoT en extérieur.

Les fonctions de sécurité de la WirnetTMiStationKerlink comprennent également des architectures logicielles et matérielles telles que Prove & Run SecureBoot™ et SecureStorage™ pour gérer la sécurité des certificats requis pour les communications protégées utilisant une liaison VPN, et pour sécuriser et préserver l'intégrité des applications exécutées sur la station.

Configuration, gestion, administration, contrôle et mise à jour simples et facilitées via le cœur de réseau Kerlink Wanesy Management Center,

Kerlink lance une nouvelle station Wirnet™ répondant aux besoins de

déploiements rapides et faciles de réseaux LoRaWAN®

La Wirnet iStation offre des fonctionnalités intuitives et une sécurité avancée aux partenaires et

clients des principaux marchés verticaux de l'Internet des Objets.

A propos du Groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en main couvrant la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre d'infrastructure de classe opérateur, leader sur le marché. Le Groupe, largement reconnu pour son expertise dans l'IoT, introduit régulièrement des services à valeur ajoutée innovants, tels que la géolocalisation à partir du réseau, l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché et d'imaginer des modèles économiques innovants afin de monétiser leurs déploiements.

En un peu plus de 11 ans, plus de 120 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink fournit plus de 330 clients dans le monde entier, y compris de grands opérateurs de télécommunications tels que Tata Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions de la société accompagnent des déploiements majeurs en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud, au Japon et en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRaTM, a investi plus de 16 millions d'euros en R&D au cours des cinq dernières années. Cotée sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016, elle est entrée dans l'indice des 150 PME françaises à forte croissance "EnterNext PEA-PME 150" en 2017. En 2018, elle a rejoint l'indice "Tech 40", qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.

Pour plus d'informations, visitez www.kerlink.com ou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

Prochains événements

Chiffre d'affaires semestriel, 23 juillet 2019 après bourse

