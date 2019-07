Kerlink nomme René Arbefeuille, expert reconnu des télécommunications et de l'IoT, à la tête de sa filiale Asie - Pacifique

René Arbefeuille accompagnera le développement de Kerlink sur cette zone à fort

potentiel sur le marché de l'IoT.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France - 18 juillet 2019, 18h00 - Kerlink(AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce aujourd'hui avoir nommé René Arbefeuille vice-président de sa filiale Asie-Pacifique pour accompagner sa croissance régionale.

Basé à Singapour, René Arbefeuille apporte ses 25 ans d'expérience dans l'industrie des télécommunications et de l'IoT à l'international, dont plus de 15 ans en Asie. En 2009, il a co-fondé MY Evolution en Malaisie, fournisseur de connectivité et de services IoT en Asie. L'entreprise a reçu les prix Frost and Sullivan's Best Practice Awards en 2015 et 2016. René Arbefeuille a également contribué au développement de réseaux de télécommunications pour les opérateurs publics et les entreprises des secteurs de l'énergie, des transports, de la finance ou de la construction d'infrastructures.

Un rapport publié en 2018 par IDC prévoyait que les investissements dans les technologies accompagnant le développement d'applications pour la ville intelligente sur la zone Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon) passeraient d'environ 28 milliards de dollars en 2018 à plus de 45 milliards en 2021.

"La croissance très rapide des zones urbaines d'Asie-Pacifique pousse les municipalités à proposer une variété d'applications pour améliorer les services aux citoyens et leur sécurité, ainsi que la gestion de la circulation et du stationnement, enjeux clefs dans ces villes densément peuplées ", déclare René Arbefeuille. "C'est un avantage pour Kerlink, leader globalement reconnu pour la conception, le déploiement et la gestion de solutions dédiées aux villes intelligentes de toutes tailles à travers le monde, en collaboration avec les administrations et les autorités locales. Kerlink s'adresse également aux fournisseurs d'énergie, à l'industrie, aux acteurs de la construction et aux acteurs de l'agriculture et compte bien faire bénéficier la région Asie- Pacifique des atouts de la connectivité LoRaWAN®."

En plus de sa filiale Kerlink Pte Ltd, basée à Singapour depuis 2016, la société a également ouvert des filiales au Japon, Kerlink Japan KK, ainsi qu'en Inde, Kerlink IoT Solutions India Private Ltd, et aux USA, Kerlink Inc.