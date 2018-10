Kerlink : ouverture d'une filiale japonaise

22/10/2018 | 09:46

Kerlink annonce l'ouverture d'une filiale japonaise sous le nom de Kerlink Japan KK pour accompagner le déploiement des réseaux LoRa dans ce pays, accélérer la croissance du groupe au Japon et soutenir ses ambitions mondiales en Asie.



Tsuneo Tatara, qui bénéficie de plus de 40 ans d'expérience professionnelle et a rejoint Kerlink à l'automne 2017 en tant que directeur national pour piloter la montée en puissance de la société au Japon, a été promu directeur général de la filiale.



Son expertise s'étend de l'ingénierie et du développement des affaires à la vente et au marketing, en passant par la collaboration avec des opérateurs internationaux de téléphonie fixe et mobile, des fournisseurs de télécommunications et des multinationales japonaises.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.