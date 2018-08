Kerlink : partenariat avec AdriNet pour la zone adriatique

Données financières (€) CA 2018 26,0 M EBIT 2018 -1,80 M Résultat net 2018 0,40 M Trésorerie 2018 8,80 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 31,38 VE / CA 2018 2,19x VE / CA 2019 1,31x Capitalisation 65,7 M Graphique KERLINK Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KERLINK Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 17,0 € Ecart / Objectif Moyen 35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre William Gouesbet Chairman, President & Chief Executive Officer Robert Clapham Chief Operations & Financial Officer Yannick Delibie Director & Deputy General Manager Christian Queffélec Independent Director Robert Alfred Frati Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KERLINK -35.18% 76 MICROSOFT CORPORATION 27.29% 830 784 RED HAT 18.60% 25 340 ATLASSIAN CORPORATION PLC 66.92% 17 680 CITRIX SYSTEMS 26.35% 15 074 SPLUNK INC 24.82% 14 918