Kerlink : présentera sa solution de géolocalisation Wanesy lors de l’événement The Things Network, le 4 octobre en Slovénie

Kerlink présentera sa solution de géolocalisation WanesyTMlors de l'événementThe Things Network, le 4 octobre en Slovénie

En collaboration avec l'InstitutIRNAS, Kerlink animera également une conférence et un atelier dans le cadre de cet événement

COMMUNIQUE DE PRESSE

Maribor,Slovénie-Mercredi 3 octobre 2018, 18h00 CET-Kerlink(ALKLK - FR0013156007), spécialiste desréseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things- IoT), présentera sa technologie degéolocalisation lors de l'événementThe Things NetworketThe Things Conference on Tour,le 4 octobre en Slovénie, en collaborationavec l'Institut IRNAS, un laboratoire slovène spécialisé dans le développement desolutions avancéespour l'IoT, les systèmes de communication optique sans fil et diverses technologies.

Kerlink, fournisseur de premier plan de matériel, solutions de gestion et services à valeur ajoutée pour les réseaux IoT LoRaWANTM, va également animer une conférence sur la géolocalisation ainsi qu'un atelier sur cette technologie lors de l'événement.

La technologieWanesyTMGeolocationde Kerlink permet la localisation précise de terminaux sans technologie GPS intégrée. Elle sollicite trois ou plusieurs stationsd'accèsréseau recevant des signaux depuis un équipement connecté en LoRaWAN. Chaque communication reçue est précisément horodatée à sa réception par la station et toutes les horloges internes des stations LoRaWAN sont synchronisées pour optimiser la précision des données. En utilisant la position géographique exacte de chaque stationd'accès au réseauet leur décalage précis (en nanosecondes) de réception du signal (Time Difference on Arrival - TDoA), unalgorithme peut calculer précisément l'emplacement d'un terminalLoRaWAN.

«L'Institut IRNAS a invité Kerlink à cet événement à Maribor car la société dispose d'une solution de géolocalisation flexible et reconnue par le marché, qui peut être déployée à distance sur des réseaux existants ou sur de nouveaux réseaux »,déclare Luka Mustafa, fondateur et PDG de l'Institut IRNAS, etorganisateur de l'événement. «De plus, Kerlink a su se différencier en déployant des réseaux privés IoT, de plus ou moins grande envergure, dans de nombreux pays à travers le monde, dont la région adriatique grâce à son accord de distribution avec AdriNet. »

« La géolocalisation est une application IoT parmi les plus prometteuses », ajoute Guillaume Boisgontier, Chef de produit marketing des offres et solutions innovantes pour la business unit Kerlink Advanced Services. « Alors que presque toutes les solutions IoT peuvent prendre en charge la géolocalisation, seules les technologies LPWA telles que LoRaWAN peuvent nativement fournir ce service avec une meilleure durée de vie de labatterie, des coûts réduits, une grande précision et une simplicité d'utilisation. En Slovénie et dans la région adriatique, nous ciblerons les entreprises qui travaillent déjà dans le secteur de la localisation d'équipements avec des technologies existantes et qui seraient intéressées par la technologie LoRa pour étendre leursservices à d'autres catégories de matériels et d'applications. De plus, comme dans tous les marchés que nous desservons, nous ciblons également les grandes et petites entreprises et les municipalités qui pourraient bénéficier des avantages de notre technologie de géolocalisation. »

La conférence donnée par Kerlink, intitulée"La géolocalisation basée sur la technologie LoRa : comment réduire les coûts et démarrer de nouveaux projets grâce au réseau LPWA", débutera à 9h15 à l'institut IZUMet sera présentée par Valentin Rabaud, Ingénieur commercial pour la région EMEA.L'atelier Kerlinkcommencera à 17h20.

A propos du Groupe Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvrant la planification du réseau, saconception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre d'infrastructure de classeopérateur, leader sur le marché. Ses services à valeur ajoutée comprennent la géolocalisation à partir du réseau,l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation,permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché. Plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016

Visitezwww.kerlink.comou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

A propos de l'InstitutIRNAS

Al'InstitutIRNAS, nous nous efforçons d'appliquer les vastes connaissances scientifiques à la réalité quotidienne en créant des produits et des systèmes IoT efficaces, abordables et adaptés aux besoins des utilisateurs. Nous croyons en un mondeopen sourceet au partage. Nous voulons donner au monde les moyens de développer des technologies qui améliorent la qualité de la vie, que ce soit un système de communication avancé, un dispositif médical ouvert, la bio-impression 3D ou un simple outil du quotidien.

Visitez irnas.eu et suivez-nous sur Twitter @institute_irnas.

