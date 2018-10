Kerlink : un accord de distribution avec M2M Connectivity

12/10/2018 | 09:58

Le groupe Kerlink et M2M Connectivity ont annoncé hier soir la signature d'un accord de distribution en Australie et Nouvelle-Zélande.



Suite à une première collaboration dans une mine de zinc de la région du Queensland, M2M Connectivity proposera ainsi à ses prospects et clients les produits et l'expertise de conception de solutions Kerlink, afin d'offrir des solutions dédiées à l'agriculture intelligente, aux villes intelligentes et des applications industrielles IoT.



'M2M Connectivity distribue déjà la gamme de stations LoRaWAN Kerlink, référence mondiale, avec tous les modèles conçus pour être utilisés sur les bandes de fréquences de la région Asie/Pacifique. Il nous est donc apparu évident qu'ils devaient nous représenter en Australie et en Nouvelle-Zélande pour nous aider à concevoir et à déployer les futurs petits réseaux privés', explique Ermeline Lebon, responsable des ventes indirectes de Kerlink.





