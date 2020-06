Keros Therapeutics, Inc. : direction le Russell 2000 0 26/06/2020 | 14:18 Envoyer par e-mail :

Keros Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique. Cotée au Nasdaq, elle est portée sur le développement de nouveaux traitements visant à combattre les troubles hématologiques et musculo-squelettiques. Son principal candidat est le KER-05 La société prendra place au sein de l'indice Russell 2000 aujourd'hui, dès la clôture du marché.

La Rédaction © Zonebourse.com 2020