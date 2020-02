Le Groupe Keyrus réalise un investissement stratégique en acquérant le Groupe Impetus Consulting, acteur de référence de l'EPM aux États-Unis et expert Anaplan®.

Cet investissement renforce la présence du Groupe Keyrus en Amérique du Nord et offre à ses clients une gamme complète de services et de solutions pour gérer leur performance sur l'ensemble de la chaîne de valeur de leurs projets.

Levallois-Perret (France), New York (États-Unis) - 4 février 2020 : Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce avoir réalisé un investissement stratégique à travers l'acquisition du Groupe Impetus Consulting, acteur clé de l'Enterprise Performance Management (EPM) basé aux États-Unis.

Fondée en 2014, Impetus est une entreprise de services aux entreprises qui accompagne ses clients dans la mise en place de processus de gestion de la performance, de méthodologies, et de technologies facilitant leur implémentation. Avec une approche axée sur le développement de compétences, métiers et technologiques, Impetus démocratise la puissance d'un modèle "discovery-driven", créateur de synergies, en permettant aux entreprises de devenir plus réactives, agiles et efficaces, tout en libérant le potentiel des données et des informations qui sont à leur disposition.

Les équipes d'Impetus ont une expérience éprouvée dans la mise en œuvre de solutions intégrées (incluant la modélisation, la planification et l'analyse) destinées aux fonctions Finance, Ventes, Logistique, RH, IT et aux opérations. Impetus aide les entreprises à créer et mettre en place des méthodologies et des processus de gestion de la performance pertinents, en utilisant les solutions EPM les plus performantes du marché. De plus, Impetus se classe parmi les tout premiers partenaires d'Anaplan, éditeur de solutions SaaS de planification de gestion connectée parmi les plus performantes du marché.

À travers cet investissement, l'objectif du Groupe Keyrus est d'accélérer le déploiement de son offre EPM et de renforcer sa présence sur le marché d'Amérique du Nord. L'expertise en gestion de la performance des équipes d'Impetus complète parfaitement les compétences de Keyrus, sur l'ensemble des métiers et des secteurs d'activité, parmi lesquels ceux des Sciences de la vie, des biens de consommation et des technologies.

Pour sa part, le fait de rejoindre Keyrus permettra à Impetus d'accélérer son développement international et d'enrichir la gamme de services proposée à ses clients (Gestion de la Transformation, Élaboration et implémentation de processus métiers, Analyses prédictives s'appuyant sur l'IA, les sciences de la donnée et sur l'intégration de technologies EPM dans un écosystème étendu).

Impetus emploie aujourd'hui plus de 50 consultants et exerce ses activités à New York, Chicago, et San Francisco, avec des antennes à Washington DC et Boston.

« Par ce rapprochement, nous souhaitons poursuivre notre stratégie de croissance en consolidant notre positionnement sur les marchés porteurs des services et des technologies dédiés à la Data Intelligence, en Amérique du Nord et du Sud », déclare Eric Cohen, Fondateur & P-DG du Groupe Keyrus.

« L'investissement dans Impetus représente un levier rapide et efficace pour offrir à nos clients des approches innovantes afin d'assurer une gestion efficace de leur entreprise, anticiper les tendances à venir, et développer une vision plus claire du futur », ajoute Nicolas Camerman, VP, Service Portfolio Deployment du Groupe Keyrus.

Alex Cohen, P-DG d'Impetus, ajoute : « Rejoindre le Groupe Keyrus représente une très belle opportunité d'accélérer notre croissance et d'accompagner nos clients à l'échelle internationale. Le futur d'un monde "data-driven" fait déjà partie du présent. Combiner nos forces avec le Groupe Keyrus nous offre la possibilité de donner à nos clients du sens à leurs données, dès aujourd'hui ! »

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

• Data Intelligence

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

• Digital Experience

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

• Conseil en Management & Transformation

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Présent dans 19 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 300 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

CONTACTS PRESSE

Agence LEWIS

Morgane Joffredo

Tél : 01 85 65 86 45

keyrusfrance@teamlewis.com

KEYRUS

Félix Bassous

Tél : 01 41 34 10 00

rp-keyrus@keyrus.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZmdZJaaamnIy5ufaZmXmJaXa2hmw2KcZ5Odk2JqY5+Za5tglmmWm8ibZm9jlWhs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62036-keyrus-impetus-communique-de-presse-version-finale-fr-4-fevrier-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews