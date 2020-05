Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020 : 70,6 M€

Croissance T1 : -4,7% (-5,5% en organique*)

[Attachment]

Le GroupeKeyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 70,6 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 4,7% par rapport au premier trimestre 2019.

A périmètre et taux de change constants, la diminution s'élève à 5,5%, et concerne exclusivement le segment Grands Comptes.

Cette baisse de chiffre d'affaires s'explique principalement par un ralentissement des activités en Europe et en Amérique du Sud, auquel s'ajoute un fort impact du taux de change au Brésil.

Les activités Grands Comptes sont en retrait de 6,8% par rapport au premier trimestre 2019

(-7,8% à périmètre et taux de change constants). Si le ralentissement perdure sur le marché français ainsi qu'en Europe et au Brésil, la dynamique est forte sur le reste des géographies du Groupe, et plus particulièrement en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires des activités Mid-Market s'élève à 17,6 millions d'euros, en hausse de 2,3% par rapport au premier trimestre 2019.

Ces activités restaient bien orientées pour l'exercice 2020 jusqu'à la période de confinement, avec une prise de commandes en croissance de 27% sur les 10 premières semaines.

Pour la suite de l'exercice, EricCohen, Président-Directeur Général, commente :

« L'exercice 2020 sera un exercice exceptionnel lié à la crise du Covid-19 et viendra tester fortement la résilience des entreprises. Même si le retour à un niveau d'activité pré-crise prendra du temps, les entreprises font aujourd'hui face à des enjeux d'économie post-crise qui nécessiteront des investissements en matière de Data Intelligence, de Digitalisation des processus, de Migration Cloud et d'accélération de la prise de décision. Nous sommes parfaitement positionnés pour conseiller nos clients sur l'adaptation de leur plan stratégique de transformation digitale à cette nouvelle donne et les accompagner sur ces projets, d'autant que le télétravail, devenant une nouvelle norme, reste particulièrement bien adapté à notre secteur d'activité.

Nous considérons, au regard de notre performance du premier trimestre et en tenant compte de prévisions à ce jour, que la poursuite de notre exploitation n'est pas remise en cause.»

Keyrus tiendra son Assemblée Générale le 25 juin 2020, et publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 28 juillet 2020 après la clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

[Attachment]

Gestion et impacts de la crise COVID-19

Sur le plan organisationnel, le Groupe a procédé à la création d'une cellule de crise présidée par le P-DG et les Directeurs exécutifs du Groupe. Cette cellule a mis en place les procédures nécessaires sur le plan sanitaire pour assurer la protection de l'ensemble de ses collaborateurs et les plans de continuité d'activités pour toutes ses filiales.

Sur le plan financier, le Groupe a procédé à la mise en place d'un suivi d'activité et de trésorerie hebdomadaire, à travers divers outils de gestion, visant à formaliser et à évaluer les procédures requises, l'optimisation du compte de résultat et des nouveaux budgets, le recouvrement clients et tout plan relatif à l'optimisation de la gestion de trésorerie.

Ainsi, parmi les mesures clés mises en œuvre :

Le report des investissements non essentiels et la diminution des coûts de structure

La négociation d'aménagements des paiements avec les bailleurs et/ou les loueurs de véhicules

La mise en place du chômage partiel ou de mesures équivalentes selon les dispositions gouvernementales des différents pays pour les collaborateurs dont l'activité est impactée par la crise sanitaire

Le report du paiement de taxes et charges sociales selon les dispositions gouvernementales des différents pays

La sollicitation de ses partenaires bancaires français pour la mise en œuvre d'un PGE, …

Keyrus constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité, et s'est donc mis en position de pouvoir ajuster au mieux son organisation à l'activité, notamment lors de la reprise à venir.

A ce jour, la baisse d'activité liée à la crise depuis le mois de mars est hétérogène d'une région à une autre, allant d'un impact peu significatif aux Etats-Unis jusqu'à 30% d'activité en moins en France, et 50% dans des pays comme l'Espagne ou Israël. De plus, l'activité commerciale est très ralentie dans les différentes géographies, ce qui impactera les plannings de nos consultants au cours de l'été et à la prochaine rentrée.

L'ensemble des mesures et le plan mis en place par la société sous la direction de son P-DG ont fait l'objet d'une revue par les organismes de gouvernance de la société, à savoir le comité d'audit et le Conseil d'Administration.

Dans ce contexte, compte tenu des prévisions à date et des mesures prises, Keyrus confirme sa capacité à assurer la continuité de son exploitation pour l'exercice en cours.

* DEFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2019) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2020). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2020, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2019 publié au chiffre d'affaires 2019 organique se présentent comme suit :

[Attachment]

[Attachment]