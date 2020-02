Chiffre d'affaires 4e trimestre 2019 : 73,8 M€

Chiffre d'affaires consolidé 2019 : 286,7 M€

Croissance organique* annuelle : +0,8%

Levallois, le 13 février 2020 - Le Groupe Keyrus a réalisé au quatrième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 73,8 M€, stable par rapport au quatrième trimestre 2018 (-3,8% à périmètre et taux de change constants).

Cette croissance s'élève sur l'ensemble de l'année 2019 à 4,9% (+0,8% à périmètre et taux de change constants), avec un chiffre d'affaires de 286,7 M€ contre 273,2M€ en 2018.

Le chiffre d'affaires T4 des activités Grands Comptes connaît une baisse de 3,5% à périmètre et taux de change constants (-1,6% en données publiées).

Ce ralentissement résulte d'une diminution conjoncturelle des activités en France et en Europe qui n'est pas compensée par la croissance soutenue du Groupe dans les autres régions du monde, en particulier sur les deux continents américains et l'Afrique. Toutefois, le périmètre des activités Grands Comptes reste en légère croissance organique (+1%) sur l'exercice 2019 et profitera en 2020 d'une nouvelle organisation par marché sectoriel et lignes d'activités visant à accélérer la croissance et la cross-fertilisation des offres par marché.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, progressent de 1,7% en croissance organique (14,1%en données publiées) au cours de l'exercice, mais réalisent un quatrième trimestre en retrait de 5,0% par rapport au quatrième trimestre 2018 (+6,5% en données publiées). Le changement, par nos éditeurs partenaires Sage et Microsoft, de leur mode de commercialisation de leurs logiciels a impacté défavorablement le volume de chiffre d'affaires à court terme, sans diminuer pour autant le nombre de clients.

Toutefois, le nouveau modèle de commercialisation en mode souscription accentuera à moyen terme la récurrence de chiffre d'affaires du « business model » d'Absys Cyborg.

Ce chiffre d'affaires récurrent a représenté pour l'exercice 2019, 43% du chiffre d'affaires total et devrait progresser à l'avenir.

La prise de commande de l'exercice 2019 est en croissance de 15,6% par rapport à 2018 avec aucun signe de ralentissement à ce stade malgré un marché des PME et ETI qui reste tendu et toujours difficile à anticiper en termes de croissance des investissements.

EricCohen, Président-Directeur Général de Keyrus, commente :

« L'exercice 2019 s'est déroulé de manière contrastée sur les différentes zones géographiques du Groupe avec néanmoins une bonne croissance globale de près de 5%. Le deuxième semestre a été consacré à l'amélioration de la rentabilité des activités pénalisées au premier semestre avec des efforts qui ont porté leurs fruits, tout en préparant l'évolution du portefeuille d'offres et l'organisation du Groupe pour créer des nouveaux leviers de croissance. Dans un contexte de marché à la fois porteur sur les sujets de transformation digitale et data des entreprises mais incertain quant aux cycles des investissements, Keyrus demeure confiant dans sa stratégie et sa capacité à maintenir son leadership d'acteur spécialiste des métiers de la Data à l'échelle internationale. »

Keyrus publiera ses résultats annuels 2019 le 31 mars 2020, après clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2018) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2019). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2019, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2018 publié au chiffre d'affaires 2018 organique se présentent comme suit :

[Attachment]