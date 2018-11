Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018 : 63,7 M€

Croissance organique* T3 : +10,5%

Le GroupeKeyrus a réalisé un chiffre d'affaires de 63,7 M€ au troisième trimestre 2018, en augmentation de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2017 (+10,5% à périmètre et taux de change constants). Sur les neuf premiers mois de l'année, cette croissance s'élève à 7,5% (+9,1% à périmètre et taux de change constants). Cette hausse organique est impactée de 5,3 M€ d'effet de change défavorable en 2018.

Les activités Grands Comptes affichent une croissance organique en hausse sur le 3ème trimestre de 8,9% (+6,9% en données publiées), et en progression sur 9 mois de 9,7% (+7,6% en données publiées). Cette croissance, qui s'accélère par rapport au deuxième trimestre, confirme la qualité de la stratégie et du positionnement de Keyrus ainsi que le parfait alignement de ses offres data-driven avec les besoins actuels de transformation digitale des entreprises.

Sur l'axe international et à l'instar des précédents trimestres, la croissance reste soutenue en Amérique du Nord ainsi qu'en Amérique Latine. Keyrus profite de cette dynamique sur ce continent pour ouvrir un bureau à Los Angeles et déployer ses offres sur la côte Ouest des Etats-Unis, notamment autour du Digital, de l'Omnicanal et de la connaissance clients. Ces solutions technologiques seront délivrées aux clients américains dans un modèle de réalisation nearshore en Amérique Latine. Keyrus ambitionne de se positionner, dans ce dernier domaine, parmi les tout premiers experts en 'Customer Data Platform/ CDP', bases de données clients intégrées qui permettent d'unifier les données clients provenant du marketing, des ventes et des différents canaux de service pour améliorer la modélisation et l'expérience client.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe, Absys Cyborg, réalisent une excellente performance au troisième trimestre avec une progression de 17,4% par rapport au troisième trimestre 2017. Cette croissance exceptionnelle s'explique tant par la préparation des entreprises à l'entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) que par l'acquisition de nouveaux clients.

EricCohen, Président-Directeur Général de Keyrus, rajoute :

« Ces 9 premiers mois confirment la capacité de Keyrus à réaliser une solide croissance organique portée par notre vision du marché et notre qualité de delivery.

L'ambition de Keyrus de faire de la maîtrise des données le levier stratégique de la transformation numérique nous positionne au cœur des réflexions engagées par nos clients pour se transformer, innover et réinventer leur modèle d'entreprise dans un monde digitalisé.

Sur notre segment Mid-Market, le lancement de notre nouvelle offre « Absys Cyborg Cloud » de service managés et 'multicloud provider' connait un bon démarrage et devrait favoriser la récurrence de la croissance de notre chiffre d'affaires dans les prochaines années.

Dans cette bonne dynamique de marché, nous restons concentrés sur l'amélioration de notre performance tant sur le plan qualitatif que quantitatif.»

Keyrus publiera le 14 février 2019 son chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 après clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2017) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2018). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2018, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2017 publié au chiffre d'affaires 2017 organique se présentent comme suit :

** IFRS 15

La norme IFRS 15 portant sur la reconnaissance du chiffre d'affaires est entrée en application au 1er janvier 2018. Sauf mention contraire, les chiffres d'affaires 2017 présentés dans ce communiqué sont retraités pour être en conformité avec l'application de la norme IFRS 15 et comparables en termes de méthodes comptables aux chiffres d'affaires 2018.

