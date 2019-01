KEYRUS : acquiert Arcadie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Keyrus, annonce via sa filiale Absys Cyborg, l'acquisition du groupe Arcadie, spécialiste de l’intégration de progiciels de gestion, basé à Toulouse et à Bordeaux. Ce rapprochement renforce les expertises et la présence d’Absys Cyborg dans le sud-ouest, plus particulièrement autour de l’offre de progiciels Sage dédiée aux PME. Le Groupe Arcadie, compte 42 collaborateurs et 800 clients, et est l’un des tout premiers partenaires historiques et stratégiques de l’éditeur Sage en France.