Keyrus : Absys Cyborg, filiale du Groupe Keyrus, acquiert le Groupe Arcadie, partenaire ...

Absys Cyborg, filiale du Groupe Keyrus et acteur majeur dans l'intégration de solutions de gestion à destination des PME/PMI et ETI, annonce poursuivre son plan de croissance et de développement en acquérant le Groupe Arcadie, spécialiste de l'intégration de progiciels de gestion, basé à Toulouse et à Bordeaux. Ce rapprochement renforce les expertises et la présence d'Absys Cyborg dans le sud-ouest, plus particulièrement autour de l'offre de progiciels Sage dédiée aux PME.

[Attachment]

Le Groupe Arcadie, premier centre de compétences Sage dans le sud-ouest

Présent dès son origine en 1989 à Bordeaux et à Toulouse, le Groupe Arcadie, qui compte 42 collaborateurs et 800 clients, est l'un des tout premiers partenaires historiques et stratégiques de l'éditeur Sage en France. Son expertise se concentre notamment autour de l'offre Sage 100cloud et Sage Paie, une suite progicielle dédiée à la gestion des PME.

Le Groupe Arcadie est également reconnu nationalement par l'écosystème Sage pour ses applications « Les CoMPAGNoNS », qui permettent de simplifier et d'accélérer les processus de gestion pour l'utilisateur : traitement et recherche d'informations, traitement automatisé des impressions, envoi de documents digitaux, dématérialisation…

Le Groupe Arcadie propose d'autre part des offres d'informatique décisionnelle, d'infrastructure et d'hébergement Cloud.

Renforcer son implantation nationale et sa position sur le segment PME

Déjà implanté à Toulouse avec des compétences dans les domaines de la Business Intelligence, du développement Web et de l'intégration de la solution Microsoft SharePoint, Absys Cyborg va tirer parti de cette opération pour développer progressivement et plus largement dans la région l'ensemble de ses offres Sage et Microsoft.

D'une manière plus globale, ce rapprochement va permettre à Absys Cyborg de confirmer auprès de son partenaire Sage sa volonté de renforcer sa présence sur le marché SMB (Small & Medium-sized Business) en s'appuyant sur l'expertise reconnue et éprouvée des consultants du Groupe Arcadie dans la région.

Jean-François Bonnechère, Directeur Général d'Absys Cyborg, se félicite du rapprochement des deux entités. « Nous nous connaissons depuis des années et partageons les mêmes valeurs : expertise par la certification de nos consultants, fidélité dans le choix de nos solutions et prépondérance de l'humain dans nos projets. Nous avons beaucoup à nous apporter mutuellement, et aujourd'hui le challenge de développer ensemble un très beau projet d'entreprise. » (Visionner l'interview vidéo de Jean-François Bonnechère : https://youtu.be/d_0TZu3wUnU)

Olivier Mianes, Dirigeant du Groupe Arcadie, ajoute : « Dans un environnement en pleine mutation vers la transformation numérique, nous sommes ravis de rejoindre une société leader de longue date sur son marché qui a de grandes ambitions dans notre région. Ce rapprochement va nous permettre de franchir un nouveau cap dans notre développement. »

[Attachment]

A PROPOS D'ABSYS CYBORG

Créé en 1987, Absys Cyborg est un acteur de référence dans l'édition et l'intégration des solutions de gestion Sage et Microsoft Dynamics. Absys Cyborg compte 440 collaborateurs et intervient chez plus de 3 300 clients. La société dispose d'une large couverture en France et à l'international avec 13 représentations.

Avec près de 30 ans d'expérience, Absys Cyborg, a su s'entourer de compétences à fort potentiel pour délivrer à ses clients une forte valeur ajoutée en s'appuyant sur une conduite de projet et des expertises techniques et métiers reconnues.

Absys Cyborg fait partie du Groupe Keyrus.

Plus d'informations: www.absyscyborg.com

A PROPOS DU GROUPE ARCADIE

Depuis 1989, les équipes du Groupe Arcadie accompagnement près de 1 000 entreprises du Sud-Ouest dans la sélection, l'intégration, l'adaptation et la formation aux solutions informatiques de gestion (Comptabilité, Gestion commerciale, ERP, solutions Paie et RH, CRM, infrastructure matériel et réseaux).

1er intégrateur Sage Sud-Ouest, Le Groupe Arcadie s'est entouré de partenaires éditeurs de confiance, sélectionnés pour la qualité de leur produit, leur flexibilité et leur pérennité.

Le Groupe Arcadie a développé une expertise dans la création d'applications complémentaires aux solutions de gestion. Une maison d'édition logicielle, Les Editions CoMPAGNoNS, est née du besoin de nos clients et partenaires, d'élargir le fonctionnel standard des logiciels de gestion avec des applications sur-mesure, toujours plus adaptées à leur culture et leurs processus.

Plus d'informations sur : www.groupe-arcadie.com