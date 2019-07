Keyrus : Comment j'ai été introduite dans le monde des coachs Agiles - Partie 2/2

Article publié par Corinne Gaydon, Delivery Manager DTA chez Keyrus

Agile France est une conférence qui offre un espace de respiration et d'oxygénation des pratiques agiles, dans l'ambition de faire progresser la communauté sans être élitiste. Elle se déroule une fois par an à Paris et on y parle de :

méthodes agiles ;

intelligence collective et facilitation ;

motivation, émotions et bien-être au travail ;

développement de logiciels, de techniques, de l'artisanat ;

produits, expérience utilisateur et innovation ;

organisations, gouvernance et management...

Le programme de cette conférence est donc très large avec beaucoup d'ateliers organisés en parallèle sur différents créneaux horaires et sur deux jours. Je vous ai déjà présenté 3 ateliers dans mon précédent article, et en voici 2 autres !

Dynamique de groupe & cohésion selon la théorie organisationnelle de Berne, petit guide de survie pour Leader Jedi - atelier 4

Résumé de l'atelier

L'Analyse Transactionnelle organisationnelle offre des trésors de compréhension pour tous les facilitateurs. Parce qu'elle s'intéresse à la relation entre les individus, elle complète l'agilité et répond à ses valeurs.

Qu'est-ce qu'un groupe et en quoi se distingue-t-il d'une masse ou d'une foule ? Quelle nuance avec une organisation et quels sont les processus relationnels qui s'activent sur ses frontières, entre pression et agitation qui sous-tendent la gestion de différentes énergies ?

Puis, le leadership et ses fonctions d'appareil pour permettre de traiter le sujet de la cohésion. Comprendre ce qu'est la cohésion de groupe, ce qui la crée mais aussi la détruit : du bouc émissaire, en passant par le secret, la loyauté, la confiance, l'engagement. De l'erreur à la trahison, autant de configurations possibles qui imposent de comprendre comment se déroule la gestion des flux d'énergie individuels et collectifs.

Agir sur ce champ de forces à l'œuvre. En chacun de nous sommeille un maître Jedi.

Pour en savoir plus...

Qu'est-ce qu'un groupe ? Ce sont des individus en interaction qui œuvrent en commun pour produire une activité dans un environnement : une réunion, une équipe, une entreprise.

Les frontières

La frontière externe est la zone où se suivent les décisions (zone de membership).

Trop perméable induit de la compétition et de la collaboration ? Et trop imperméable, le sentiment d'appartenance ?

La frontière interne est la zone où se prennent les décisions pour l'activité (zone de leadership). Trop perméable impose de se demander s'il y a un pilote dans l'avion. Et trop imperméable induit la tyrannie des chefs ?

Franchir les frontières, c'est faire bouger les forces.

La cohésion et le leadership

La cohésion est un ensemble de forces qui maintiennent associés des éléments dispersés (des individus et leurs énergies). La cohésion est une force de l'ordre. Elle est le résultat des forces d'attraction exercées par le groupe à l'égard de ses membres et tendant à les maintenir à l'intérieur du groupe. La cohésion est faite pour défendre les intérêts communs.

Toute intervention sur le maintien de la cohésion est un acte de leadership.

La puissance de l'idéologie sur la cohésion

- Relancer l'activité

- Maintenir le moral du groupe

- Aider le leadership à façonner une image

- Attirer de nouveaux membres

- Marquer la tête mais aussi le cœur dans le but de l'activité :

sacralisation (XKE),

propagande (logo),

cérémonies (new corners).

À l'inverse, les écueils du leader dans lesquels ne pas tomber :

- Ne protège pas les frontières

- N'analyse ou ne médiatise pas les conflits

- Ne fait pas respecter l'exercice des règles instituées

- Ne nomme pas les choses et ne sanctionne pas en cas d'écarts

- N'oriente pas le groupe

- Ne prend pas la responsabilité des difficultés ou échecs

- Ne s'engage pas et ne montre pas l'exemple

- Ne partage pas les bénéfices

Quelques techniques

Le bouc émissaire : un moyen d'obtenir la cohésion est de se trouver un ennemi/une menace/un persécuteur commun ou une victime commune.

Secrets et loyautés : le secret partagé est d'importance vitale pour rester loyaux envers une partie de l'idéologie du groupe, les membres ne trahissent pas et gardent le secret.

Céder à la peur et se replier sur soi : peur de la diversité/différence, peur de l'inconnu, peur de l'autre, peur du changement dont on ne voit pas le sens.

Repérer les flux, agir sur ce qui se passe aux frontières pour agir sur la cohésion, gérer la FME (concentration de l'énergie et fermeture de la frontière, expansion de l'énergie et ouverture de la frontière) et gérer l'activité.

Take away : accompagner le leader

On aidera le leader à savoir repérer quand il/elle travaille sur les processus relationnels ou sur l'activité. Face à un manager trop investi dans le processus et peu dans l'activité, on regardera les raisons de l'individu mais aussi les mécanismes de l'organisation qui le poussent à prendre ce rôle.

On aidera le leader à alterner les flux de concentration et d'expansion car ceux-ci modifient les processus relationnels et donc la cohésion. On sera attentif à la frontière qui consomme le plus d'énergie au détriment de l'activité.

Ce que j'ai aimé

Quel charisme et leadership ! MON ATELIER COUP DE CŒUR.

La cohésion de groupe et le leadership, il y a tellement à dire et à apprendre… Je n'ai pas encore acheté le livre de la théorie organisationnelle de Berne, mais je vais le faire. J'ai commencé à regarder la vidéo d'Anne-Sophie Girault Le Mault (en lien dans la partie source) et le sujet m'a passionné, plein de sketchs illustrant les théories et une très bonne approche. Je vous conseille de faire de même si le sujet de l'Analyse Transactionnelle vous intéresse.

Systemische Weergave Van Moordrecht - atelier 5

Résumé de l'atelier

Nous sommes au XVIIème siècle aux Pays-Bas. Difficile de vivre dans le petit village de Moordrecht où les conflits internes et les risques environnementaux viennent perturber l'équilibre de ce bourg paysan.

Venez découvrir la vie à Moordrecht, celle de ses habitants et de leurs tracas, et ensemble nous représenterons, au fur et à mesure, le système que représente ce petit village.

Cet atelier de Représentation systémique que nous vivrons ensemble sera pour vous l'occasion de découvrir un exercice qui vous permettra par la suite de mieux comprendre votre environnement, sa dynamique et les mécaniques qui se jouent pour créer le statu quo ou le changement.

Nous parlerons homéostasie, changement de type A ou B, de modèles mentaux, de boucles, de résilience, de loups... et surtout nous les représenterons.

Pour en savoir plus…

Le charmant village de Moordrecht :

- What/How/Why

- Causalité linéaire

- Causalité circulaire

- Effet amplificateur

- Effet régulateur

- Effet retard

- Homéostasie

« Le problème est la solution » Paul Watzlawick, ou quand la solution est le problème.

Ce que j'ai aimé

L'animation de l'atelier. Et j'ai encore appris un nouveau mot : « homéostasie », phénomène par lequel un facteur clé (par exemple la température) est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le système considéré, grâce à un processus de régulation.

Ce fut mon seul atelier en travail de groupe et j'ai donc apprécié.

Pas d'application pratique au quotidien me concernant mais j'ai appris ce qu'était la pensée systémique !

Suite à la conférence Agile France 2019 : de nouvelles relations sur LinkedIn, des livres à acheter pour approfondir les sujets qui m'ont intéressée, une vidéo à finir de regarder et des conseils à mettre en application. Encore plus passionnée par l'agilité qu'avant et je compte bien y retourner l'année prochaine !

