Keyrus : Découvrez l'interview d'Andrea, Senior Data Scientist chez Keyrus

Merci à Andrea Mogini pour son témoignage :

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

Après un doctorat en physique des particules et une belle expérience dans la recherche fondamentale et l'enseignement avec le CERN et Sorbonne Université, j'étais intéressé par une nouvelle aventure dans le monde du conseil. Ce choix était motivé par la volonté de découvrir un grand nombre de perspectives et réalités professionnelles différentes. Keyrus me donne l'opportunité de vivre cette aventure enrichissante.

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

Mon rôle d'expert en apprentissage automatique et intelligence artificielle me porte à m'occuper, au quotidien, de nombreux sujets différents. Une grosse partie de mon temps est dédiée à l'échange avec les clients. J'ai vocation, dans le cadre d'un besoin donné, d'intervenir pour cadrer et définir de manière quantitative les objectifs, ainsi que pour modéliser le problème et imaginer, produire et mettre en œuvre la solution souhaitée. Le reste de mon temps est passé à assister notre équipe dans la préparation et dans la présentation des réponses aux appels d'offres de nos clients potentiels, à donner des formations, et à faire de la communication autour de mes sujets d'expertise.

Pourquoi aimes-tu ton job ?

Les raisons qui me font apprécier mon travail sont les mêmes qui m'ont amené à choisir la recherche fondamentale d'abord et le conseil ensuite : j'aime explorer et comprendre le fonctionnement des systèmes. Mon travail me permet de discuter avec des interlocuteurs très hétérogènes et de découvrir des domaines variés en œuvrant précisément à la modélisation de ces paysages nouveaux. En outre, j'ai l'opportunité de m'occuper d'enseignements au sein de Keyrus et de ses partenaires.

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Les personnes constituant les équipes sont la véritable force de Keyrus. Même pour ceux qui, comme moi, passent une bonne partie de leur temps loin du siège, il y a énormément d'occasions pour échanger avec les collègues et être exposé à des idées nouvelles et à des problématiques passionnantes.

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Keyrus est une société dynamique qui opère sur un marché à la fois porteur et en transformation. Pour cette raison, il y a ici beaucoup d'opportunités pour des personnes passionnées et force de proposition.