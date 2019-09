Keyrus : Découvrez l'interview de Jessen, Chef de projet chez Keyrus

Merci à Jessen Soobrayen pour son témoignage :

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

J'ai eu la chance, à la fin de mes études, d'intégrer 3tiers Informatique qui est devenu par la suite Keyrus. Donc j'imagine que j'étais au bon endroit, au bon moment, et tant mieux !

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

Je suis Chef de projet, j'interviens de façon transverse sur plusieurs sujets. L'une de mes activités principales est le support logiciel (SAP, Qlik, InfoBurst, etc.).

Pourquoi aimes-tu ton job ?

Je suis passionné par les mathématiques et l'information. Et je suis ravi de pouvoir vivre de ma passion.

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Ce qui me plaît c'est la diversité des sujets et des projets au sein de Keyrus, et l'ambiance et le dynamisme au sein des équipes.

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Tout simplement pour les mêmes raisons que la question précédente : Keyrus offre des perspectives d'évolution, non seulement au niveau hiérarchie, mais surtout en matière de sujets et de technologies à aborder.