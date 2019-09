Keyrus : Découvrez l'interview de Salima, Consultante Senior People&Change chez Keyrus

Merci à Salima Ghareb pour son témoignage :

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

Keyrus est un grand Groupe qui possède une certaine renommée et qui propose un environnement de travail accueillant et très sympa. J'ai donc saisi l'opportunité d'intégrer Keyrus Management en septembre 2018. Et je ne regrette pas car j'ai des missions de qualité avec des clients aux problématiques très intéressantes.

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

J'occupe le poste de Consultante Senior au sein de la practice People&Change de Keyrus Management, l'entité dédiée au conseil en management du Groupe. Mon quotidien est de conseiller et d'accompagner les clients, que ce soit sur des thématiques d'organisation de la fonction ressources humaines, l'accompagnement des transformations, le développement et la formation des collaborateurs, etc.

Pourquoi aimes-tu ton job ?

J'aime mon job car les clients ont divers profils et les missions sont variées, intéressantes, et stimulantes ! L'autre aspect que j'apprécie dans mon job est la très bonne ambiance d'équipe dans laquelle je travaille. Car même si Keyrus est un grand Groupe, j'ai l'avantage d'être dans une équipe à taille humaine, conviviale, fun, et très collaborative avec un management présent et à mon écoute.

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Ce qui me plaît particulièrement c'est la culture d'entreprise de Keyrus. J'aime la culture digitale qui y règne et cette bienveillance envers les collaborateurs.

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Si vous souhaitez profiter du rayonnement de Keyrus et travailler au sein d'un Groupe renommé dans la bonne humeur et avec des personnes à l'écoute et une structure pour qui l'engagement collaborateur est une priorité, alors rejoignez Keyrus !