Keyrus : Découvrez l'interview de Sophie, Assistante Direction des Partenariats Éditeurs ...

Merci à Sophie Bonnefond pour son témoignage :

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

J'ai vu en Keyrus l'opportunité de me former dans le cadre de mon alternance, avec des possibilités intéressantes d'évolution de poste.

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

Mon rôle est d'accompagner l'ensemble des équipes commerciales dans leurs relations avec nos partenaires stratégiques et de faire le lien avec tous les services de l'entreprise pour fluidifier les process : ADV, Sales Operations, CRM, CDG, etc.

Pourquoi aimes-tu ton job ?

J'apprécie particulièrement les relations humaines que mon job me permet de développer avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, et cela dans tous les services. De plus, mon travail est très varié et polyvalent : je ne m'ennuie jamais !

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Keyrus crée une vraie proximité entre les collaborateurs et l'écosystème, et investit beaucoup pour dynamiser les échanges par le biais d'afterworks, de petits déjeuners d'entreprise, et même de cours collectifs et de massages lors des journées bien-être !

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Keyrus offre beaucoup d'avantages en termes d'environnement, de gestion du quotidien et d'équilibre perso/pro.