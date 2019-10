Keyrus : Découvrez l'interview de Suleyman, Chef de projet Data chez Keyrus

Merci à Suleyman Caliskan pour son témoignage :

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

Durant mes dernières années d'école, j'ai pu découvrir et connaître Keyrus au travers de consultants, d'experts et de chefs de projet expérimentés, qui m'ont donné envie de les rejoindre au sein d'une entreprise ayant confiance en ses collaborateurs et avec laquelle j'ai des valeurs communes, telles que la qualité du service, l'engagement et l'esprit d'équipe.

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

J'ai commencé en tant que Consultant BI sur la solution SAP BusinessObjects, et avec l'expérience des années j'occupe désormais un poste de Chef de projet Data. Mon quotidien s'articule autour du pilotage de projets de bout en bout, c'est-à-dire que je suis en charge du management du projet depuis le besoin utilisateur jusqu'à la livraison finale de la solution avec toutes les étapes qui s'y réfèrent.

Pourquoi aimes-tu ton job ?

J'aime mon job car il me permet de m'exercer et de gagner en expérience sur les aspects de communication, d'analyse et de synthèse, et enfin de leadership. Le travail en équipe est également une raison en plus indéniable car j'ai l'opportunité de travailler et d'interagir avec des personnes ayant des compétences et des « backgrounds » divers et variés. La multiplicité des projets et des clients est un motif supplémentaire participant à l'appréciation de mon travail.

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Ce qui me plaît tout particulièrement chez Keyrus c'est le caractère pédagogique et l'accent mis sur la formation et le développement. Entouré de collaborateurs passionnés et d'experts, la montée en compétences se fait étape par étape au fil des jours et des missions, et ce dans le respect maximum du projet professionnel. De ce fait on ne se rend pas compte des années et du temps qui passe. Par ailleurs, l'intégration dans les équipes se fait naturellement et dans une ambiance familiale participant au déploiement de la culture d'entreprise.

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Parce que rejoindre Keyrus est synonyme d'environnement motivant, de dynamisme, d'évolution et de richesse en termes de missions et au niveau humain.